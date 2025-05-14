BŞEÜ\'nde İhracat Akademisi Semineri Gerçekleştirildi

Bilecik Şeyh Edebali üniversitesi (BŞEÜ), tarafından düzenlenen 3. Bilim ve Kültür Şenliği kapsamında gerçekleştirilen 'İhracat Akademisi' semineri, şenliğin akademik yönünü öne çıkaran önemli etkinliklerden biri oldu.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Koray Ali Konca, seminerde yaptığı sunumda Türkiye'nin güncel ihracat verileriyle birlikte dış ticaret politikalarını kapsamlı bir şekilde ele aldı. Konca, ihracatın Türkiye ekonomisindeki stratejik konumuna dikkat çekerek ihracat rakamlarında yaşanan gelişmeleri ve hedef pazar stratejilerini katılımcılarla paylaştı.

Ayrıca 'İhracat Akademisi' eğitim programları hakkında da bilgi veren Konca, bu programların genç girişimciler ve üniversite öğrencileri başta olmak üzere ihracatla ilgilenen herkese açık olduğunu belirtti. "Gençlerimizin ihracat kültürüyle erken yaşta tanışması, ülkemizin dış ticaret vizyonuna büyük katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullanan Konca, katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı.

Program, Daire Başkanı Konca'ya takdim edilen teşekkür belgesiyle sona erdi. - BİLECİK