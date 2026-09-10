BTSO Başkanı Burkay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BTSO Başkanı Burkay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü

BTSO Başkanı Burkay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Görüşmede BTSO'nun 2030 Vizyonu kapsamında yürüttüğü çalışmalar ve hayata geçirilen projeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ederek BTSO'nun 2030 Vizyonu doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin değerlendirmelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Burkay yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ederek, Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızın 2030 Vizyonu kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar ile hayata geçirdiğimiz projeleri arz ettik. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda; Bursa'mızın geleceğine yön veren strateji ve projelerimizle şehrimizin ülkemizin öncü kentlerinden biri olma kimliğini daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Nazik kabulleri, yakın ilgileri ve kıymetli destekleri için Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: İHA

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Ticaret Ve Sanayi Odası, Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Burkay, Ekonomi, Ankara, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel BTSO Başkanı Burkay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü - Son Dakika

Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi
Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor
Görüntüleri de var Sokak ortasında kadından şaşırtan karar Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi Ailesinden ilk açıklama Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi? Ailesinden ilk açıklama
Yemen’de dengeleri değiştiren 24 saat Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi Yemen'de dengeleri değiştiren 24 saat! Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi
Bir gün arayla aynı yerde 2 kaza kamerada Bir gün arayla aynı yerde 2 kaza kamerada

23:02
Aziz Yıldırım: İsmail Kartal görevinin başındadır
Aziz Yıldırım: İsmail Kartal görevinin başındadır
22:53
Archie Brown, İsmail Kartal’ın istifa ettiğini duyunca dondu kaldı
Archie Brown, İsmail Kartal'ın istifa ettiğini duyunca dondu kaldı
22:27
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal istifa etti
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal istifa etti
22:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Güneysu’da: Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Güneysu'da: Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum
21:36
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne 18 yıl aradan sonra 1 puanla geri döndü
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl aradan sonra 1 puanla geri döndü
21:07
Ev sahibi çifti öldüren kiracının evinden çok sayıda silah çıktı
Ev sahibi çifti öldüren kiracının evinden çok sayıda silah çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 23:18:04. #.0.3#
SON DAKİKA: BTSO Başkanı Burkay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement