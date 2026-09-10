BTSO Başkanı Burkay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Görüşmede BTSO'nun 2030 Vizyonu kapsamında yürüttüğü çalışmalar ve hayata geçirilen projeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ederek BTSO'nun 2030 Vizyonu doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin değerlendirmelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Burkay yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ederek, Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızın 2030 Vizyonu kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar ile hayata geçirdiğimiz projeleri arz ettik. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda; Bursa'mızın geleceğine yön veren strateji ve projelerimizle şehrimizin ülkemizin öncü kentlerinden biri olma kimliğini daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Nazik kabulleri, yakın ilgileri ve kıymetli destekleri için Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum."