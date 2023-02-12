Bu fotoğrafta bulunan sadece bir kişi hayatta kaldı - Son Dakika
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Bu fotoğrafta bulunan sadece bir kişi hayatta kaldı

12.02.2023 17:25
Bu fotoğrafta bulunan sadece bir kişi hayatta kaldı

Hatay Antakya'da depremde uzman çavuş ve eşi hayatını kaybederken, enkazdan sağ olarak kurtarılan 3 yaşındaki çocukları yaşama tutunmayı başardı.

Hatay Antakya'da depremde uzman çavuş ve eşi hayatını kaybederken, enkazdan sağ olarak kurtarılan 3 yaşındaki çocukları yaşama tutunmayı başardı.
Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük depremin ardından deprem bölgelerinden gelen acı haberler tüm Türkiye'yi yasa boğuyor. Bir acı haber ise Hatay Antakya'da Ekinci Mahallesi'ndeki 14 katlı Atilla Eren Apartmanı'nda depreme yakalanan Dizikaraoğlu ailesinden geldi. Hatay Antakya'da uzman çavuş olarak görev yapan Eren Dizikaraoğlu, eşi İrem Dizikaraoğlu ve 3 yaşındaki çocukları Giray Dizikaraoğlu, depremde yıkılan apartmanın enkazında kaldı.
Minik Giray'ın tedavisi devam ediyor
Arama kurtarma ekiplerinin enkazda yaptığı çalışmalar sonucunda Uzman Çavuş Eren Dizikaraoğlu ve eşi İrem Dizikaraoğlu'nun cansız bedenlerine ulaşılırken, 3 yaşındaki Giray ise enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Minik Giray'ın Adana Seyhan Devlet Hastanesinde tedavisine devam edilirken, annesi İrem Dizikaraoğlu'nun cenazesi Hatay Antakya'da toprağa verildi.
Uzman çavuş memleketi Sivas'ta toprağa verildi
Hayatını kaybeden Uzman Çavuş Eren Dizikaraoğlu'nun cenazesi ise, ailesi tarafından memleketi Sivas'a getirildi. Ayyıldız Camii'nde düzenlenen askeri törene birçok askeri yetkili, ailenin yakınları ve sevenleri katıldı. Hayatını kaybeden uzman çavuş, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Yukarı Tekke Mezarlığı'na defnedildi. - SİVAS

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Antakya, Sivas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bu fotoğrafta bulunan sadece bir kişi hayatta kaldı - Son Dakika

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