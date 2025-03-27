Bu tesiste 14 farklı kategorideki atıklar toplanıyor

Ünye Belediyesi Atık Getirme Merkezi'nde Uluslararası Sıfır Atık Günü Dolayısıyla Etkinlik düzenlendi

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde hayata geçirilen Atık Getirme Merkezi ile toplamda 14 farklı kategorideki atıklar toplanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, eşi Emine Erdoğan himayesinde başlattığı ve BM nezdinde 105 ülke eş-sunuculuğunda oy birliğiyle kabul edilen '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü' etkinlikleri, 'Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru' temalı program kapsamında, Ünye Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan Atık Getirme Merkezi'nde bu yıl tekstil atıklarına dikkat çekildi. 2024 yılında diğer atıkların harici olarak 81 ton tekstil atığının toplandığı tesiste toplamda 14 kategoride atık toplanıyor.

"Tesisimiz ordu ilimizde ilk ve tek olma özelliğine sahiptir"

Ünye Belediye Başkan Vekili Ali Kemal Mehel, programda yaptığı konuşmada, "Ünye Belediyesi olarak geçtiğimiz yıl 2 dönümlük bu alanda Atık Getirme Merkezini hizmete açmıştık. Tesisimiz geri dönüştürülebilir atıkların ekonomiye kazandırılması adına ilimizde ilk ve tek olma özelliğine sahiptir. Tesisimizdeki atıklar kağıt, plastik, metal, cam, ahşap ve tekstil atıklarıyla karışık ambalaj, atık piller, floresan lambalar, cıva içeren atıklar, elektronik atıklar, bitkisel sıvı ve katı atık yağlar ve atık ilaçlar olmak üzere toplam 14 kategoride değerlendirilmektedir. Sıfır atık yönetimi sisteminin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinin sağlanması için kurulan tesisimizde nitelikli atıklar geri dönüşüme gönderilerek ekonomiye kazandırılmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hüseyin Öztürk ise, "Tekstil ve giysi atıklarının geri dönüşümüne dikkat çekmek istiyoruz. Evlerimizde oluşan ve artık kullanmadığımız tekstil ve giysilerin toplanarak ihtiyaç sahiplerine verilmekte tekrar kullanılmasını sağlamaktadır. Bu atıklar tekrar kullanılamıyorsa ve geri dönüşümünün sağlanması hedeflenmektedir. Çevrenin korunması ve bize bir emanet olan bu dünyanın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlamak için tekstil giysi atıklarınızı atık getirme merkezine ve Ünye Belediye Başkanlığının yerleştirmiş olduğu giysi tekstil atıkları toplama kutularına atmanız büyük önem arz etmektedir. Diğer belediyelerinde ivedilikle bu merkezleri oluşturmalarını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, çocuklar ulusal çevre andını okudu, daha sonra, Vali Muammer Erol ve diğer protokol üyeleri tarafından Atık Getirme Merkezi, Giyim/Tekstil Atıklarından Yapılan Eserler ile Tekstil Atıkları Geri Dönüşüm Atölyesi Ziyaret edildi.

Ünye Belediyesi Atık Getirme Merkezi alanında gerçekleştirilen programa Vali Muammer Erol, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Şadi Akman, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, ilçe protokol mensupları ile öğrenciler katıldı.