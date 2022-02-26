Buca Belediyesi Avrupa'dan 2. kez partner şehir unvanı aldı - Son Dakika
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Buca Belediyesi Avrupa'dan 2. kez partner şehir unvanı aldı

26.02.2022 11:12
Buca Belediyesi Avrupa'dan 2. kez partner şehir unvanı aldı

Buca Belediyesi, Avrupa Konseyi tarafından koordine edilen Avrupa Yerel Demokrasi Haftası (European Local Democracy Week-ELDW) kapsamında 2. kez "Yılın Partner Şehri" unvanını almaya hak kazandı.

Buca Belediyesi, Avrupa Konseyi tarafından koordine edilen Avrupa Yerel Demokrasi Haftası (European Local Democracy Week-ELDW) kapsamında 2. kez "Yılın Partner Şehri" unvanını almaya hak kazandı.

Buca Belediyesi, Avrupa Konseyine üye 47 ülke ile farklı ülkelerden yerel yetkililerin vatandaşlarla bir araya gelmek ve sorunlar hakkında etkileşimde bulunmak için halka açık etkinlikler düzenlediği Avrupa Yerel Demokrasi Haftasına katıldı. Belediye, 2021-2022'nin "Çevreyi Korumak: Yerel Topluluklar Harekete Geçiyor" teması kapsamında gerçekleştirdiği projelerle 2. kez "Yılın Partner Şehri" unvanını almaya hak kazandı.

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında 2021 yılı etkinliklerinin ve tecrübelerinin paylaşıldığı çevrim içi yıllık koordinasyon toplantısına katılan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Buca'da yıl boyu gerçekleştirdikleri projeler hakkında bilgilendirme yaptı. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresine teşekkürlerini ileten Başkan Kılıç, "Buca Belediyesi Gönüllü Katılım Platformu aracılığı ile yerel yönetim olarak ilçemizde yaşayan bireylerin ve ilçemizdeki tüm paydaşların katılımıyla sürdürülebilir kalkınma amaçlarının yerelleştirilmesi ile sorunlarımıza çözüm üreterek, dirençli bir kent yaratmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Buca Belediyesi Avrupa'dan 2. kez partner şehir unvanı aldı

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Togo Cumhuriyeti, Buca Belediyesi, Avrupa Konseyi, Demokrasi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Buca Belediyesi Avrupa'dan 2. kez partner şehir unvanı aldı - Son Dakika


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