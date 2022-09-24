Buca Belediyesi ile DİSK arasında devam eden toplu sözleşme görüşmeleri sonuçlandı: Asgari ücret 11 bin 500 TL - Son Dakika
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Buca Belediyesi ile DİSK arasında devam eden toplu sözleşme görüşmeleri sonuçlandı: Asgari ücret 11 bin 500 TL

24.09.2022 08:31

Buca Belediyesi ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel İş 5 No'lu Şube'de örgütlü işçiler arasında gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinin sonunda işçinin yüzü güldü. Görüşmelerin sonucuna göre en az ücret alan personelin maaşı 11 bin 500 TL olurken işçiler bu kararı halay çekerek kutladı.

Buca Belediyesi ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel İş 5 No'lu Şube'de örgütlü işçiler arasında toplu sözleşme sürecini görüştü. Görüşmenin sonunda işçiler çok sayıda sendikal hak kazanırken maaşlarında da ciddi oranda artış gerçekleşti.

Törene Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, DİSK Genel İş Genel Sekreteri Şükret Sevgener, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Genel İş 5 No'lu Şube Başkanı Savaş Aras, CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe, Buca Belediyesi Başkan Yardımcıları, sendika temsilcileri ve işçiler katıldı.

EN DÜŞÜK ÜCRET 11 BİN 500 TL OLDU

Bin 525 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi süreci herkesi sevindiren bir şekilde tamamlandı. Görüşmelerin sonucuna göre en az ücret alan personelin maaşının 11 bin 500 TL oldu. Bayram havasında gerçekleştirilen törende "İşçi Dostu Başkan Erhan Kılıç" pankartları açan işçiler, sloganlar eşliğinde halaylar çekti.

Buca'da asgari ücret 11 bin 500 TL oldu

''ANALARIN AK SÜTÜ GİBİ HELAL OLSUN''

Törende konuşan Başkan Erhan Kılıç, "Makamlar gelip geçicidir. Ancak emek ve çalışanlar belediyemizin olmazsa olmazıdır. Kentin yaşanabilir hale gelmesini sağlayanlar emekçi kardeşlerimizdir. Ben işçilerime vereceğim maaşı belirlerken verebileceğim maksimum rakam nedir ona bakarım. Onları mağdur etmek istemem. Aynı zamanda kendi mali disiplini sağlayacak, Belediyemizin çalışmalarını engellemeyecek bir rakamı belirlerim. Teknik olarak verebileceğimiz en iyi rakamı verdik. Toplu iş sözleşmesi tüm emekçi kardeşlerime hayırlı uğurlu olsun. Analarının ak sütü gibi helal olsun'' dedi.

Buca'da asgari ücret 11 bin 500 TL oldu

BANKA PROMOSYONLARI DA GÜNCELLENECEK

Başkan Kılıç, öte yandan çalışanlarının banka promosyon sözleşmelerini güncelleyeceklerinin de müjdesini verdi. DİSK Genel İş Genel Sekreteri Şükret Sevgener, işçilerin açtığı pankartta "İşçi Dostu Başkan Erhan" pankartına gönderme yaparak, Başkan Kılıç'ın bu sözü sonuna kadar hak ettiğini söyledi. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, ise her toplu iş sözleşmesi gününün işçiler için bir bayram günü olduğunu belirterek, Başkan Erhan Kılıç'a teşekkür etti. Genel İş 5 No'lu Şube Başkanı Savaş Aras da ekonomik krizin en büyük acısını emekçilerin çektiklerini belirterek, bu zor günlerde emekçiden yana tavır koyan Başkan Erhan Kılıç'a teşekkürlerini iletti.

Buca'da asgari ücret 11 bin 500 TL oldu
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Kaynak: İHA

Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Buca Belediyesi ile DİSK arasında devam eden toplu sözleşme görüşmeleri sonuçlandı: Asgari ücret 11 bin 500 TL - Son Dakika

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SON DAKİKA: Buca Belediyesi ile DİSK arasında devam eden toplu sözleşme görüşmeleri sonuçlandı: Asgari ücret 11 bin 500 TL - Son Dakika
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