Buca Belediyesi Ramazan Ayında İftar Programları Düzenliyor

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"Dişe diş, kana kan! Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz"

Buca Belediyesi, ramazan ayında birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi için ilçenin farklı noktalarında iftar programı düzenlemeye devam ediyor. Kadir Gecesi'nde Demokrasi Meydanı'nda kurulan iftar sofrasında kesinleşmeyen sonuçlara göre Buca belediye başkanı seçilen Görkem Duman, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, belediye meclis üyeleri ve binlerce Bucalı katıldı.

"BU GECE BİZLER İÇİN ÇOK ANLAMLI"

Kadir Gecesi'nin hayırlara vesile olmasını dileyen Duman, "Bin aydan hayırlı olarak nitelendirilen ve Ramazan Bayramı'nın uğurlayıcısı olarak kabul edilen Kadir Gecesi, bu sene bizler için çok daha anlamlı. Bu gece edeceğimiz dularda halkımızın bizlere gösterdiği teveccühe layık olmak var. Doğup büyüdüğümüz güzel Bucamız için var gücümüzle hiç yılmadan çalışmak dileği var. Bu kente değer katmak var. Dilerim bu gece edilen dualar birlik ve beraberliğimize, insanlığın barış ve huzuruna vesile olur" diye konuştu.

ÇOCUKLAR UNUTULMADI

Programda sahne alan sanatçılar Ömer Faruk Özcan ve Sebahattin Arslan en güzel ilahileri Bucalılar için seslendirdi. Sunucu Mehmet Bozdağ'ın gerçekleştirdiği sohbet ve sunum ise izleyenlere huzur dolu dakikalar yaşattı. Semazenlerin tasavvuf müziği eşliğinde yaptığı gösteri de büyük beğeni topladı. Programda kentin çocukları da unutulmadı. Minikler, sihirbaz gösterisiyle eğlenirken, Hacivat ve Karagöz oyunuyla kahkahalara boğuldu.

YAYLACIK'TA SAHUR YAPTI

Buca belediye başkanı seçilen Görkem Duman, daha sonra Yaylacık Mahallesi'ndeki sahur yemeğinde komşularıyla aynı sofrada buluştu. Sahurda, belediye tarafından vatandaşlara seccade hediye edildi.