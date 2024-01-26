 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Buca Belediyesi, Sömestir Tatili Boyunca Çocuklara Eğlenceli Etkinlikler Sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Buca Belediyesi, Sömestir Tatili Boyunca Çocuklara Eğlenceli Etkinlikler Sunuyor

Buca Belediyesi, sömestir tatili boyunca çocukların eğlenip dinleneceği birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi'nde (BEM) hazırlanan 'Neşeli Günler' etkinliğine katılan çocuklar, soğuk kış günlerinde merkezin sıcacık atmosferinde sosyalleşip yeni şeyler öğrenirken, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Konferans Salonu'ndaki 'Sihirli Dünya' oyununu izleyen yüzlerce çocuk doyasıya eğlenme fırsatı yakalıyor. Buca Belediyesi, sömestir tatilinde çocukların ücretsiz olarak katılabilecekleri yoğun bir tatil programı hazırladı. Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi'nde iki hafta boyunca sürecek 'Neşeli Günler' etkinliğinde animasyon film gösteriminden İngilizce eğitimine kadar pek çok faaliyet çocukları bekliyor. Merkeze gelen minikler yarıyıl tatillerini verimli bir şekilde değerlendirirken, yeni şeyler öğrenip yeni dostluklar kurma fırsatı da elde ediyorlar. Her sene yarıyıl tatilinde farklı tiyatro oyunlarını çocuklar ile buluşturan belediye, bu sene çocukları 'Sihirli Dünya' isimli çocuk oyunu ile buluşturuyor. 25 Ocak'ta Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Konferans Salonu'nda düzenlenen gösterime katılan çocuklar doyasıya gülüp eğleniyor.

Buca Belediyesi, Sömestir Tatili Boyunca Çocuklara Eğlenceli Etkinlikler Sunuyor
26.01.2024 - 14:18,
Abone Ol

Buca Belediyesi, sömestir tatili boyunca çocukların eğlenip dinleneceği  birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi'nde (BEM) hazırlanan 'Neşeli  Günler' etkinliğine katılan çocuklar, soğuk kış günlerinde merkezin sıcacık atmosferinde sosyalleşip yeni şeyler öğrenirken, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Konferans Salonu'ndaki 'Sihirli Dünya'  oyununu izleyen  yüzlerce çocuk doyasıya eğlenme fırsatı yakalıyor.

Sene boyunca düzenlediği birbirinden farklı çalışmalarla kentin çocuklarına eğitim, sağlık, spor,  bilim alanında hizmetler sunan Buca Belediyesi, sömestir tatilinde çocukların ücretsiz olarak katılabilecekleri yoğun bir tatil programı hazırladı. Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi'nde iki hafta boyunca sürecek 'Neşeli Günler' etkinliğinde animasyon film gösteriminden İngilizce eğitimine kadar pek çok faaliyet çocukları bekliyor.  Merkeze gelen minikler yarıyıl tatillerini verimli bir şekilde değerlendirirken, yeni şeyler öğrenip yeni dostluklar kurma fırsatı da elde ediyorlar.

ANİMASYON FİLM GÖSTERİMİ YAPILIYOR

İki hafta boyunca sürecek "Neşeli Günler Aziz Nesin'de"  programına göre çocuklar pazartesi günleri hünerlerini sergileyecekleri boyama etkinliğine katılıyorlar.  Merkezde salı günü animasyon film gösterimi yapılırken; çarşamba günü hem eğlenmeyi hem öğrenmeyi amaçlayan 'Eğlenceli İngilizce' etkinliği gerçekleştiriliyor.

Perşembe günü çocuklarda çevre konusunda farkındalık yaratmaya yönelik 'Geri Dönüşüm Atölyesi' düzenleniyor.  Haftanın son günü ise çocuklar eğitmenleri eşliğinde yaratıcı drama atölyesine katılıyorlar.

ÇOCUK TİYATROSUNA YOĞUN İLGİ

Her sene yarıyıl tatilinde farklı tiyatro oyunlarını çocuklar ile buluşturan belediye, bu sene çocukları 'Sihirli Dünya' isimli çocuk oyunu ile buluşturuyor. 25 Ocak'ta Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Konferans Salonu'nda düzenlenen gösterime katılan çocuklar doyasıya gülüp eğleniyor.

Yapılan açıklamada, tiyatro gösteriminin 30 Ocak Salı günü 13.00 ve 15.00 saatlerinde iki seans olarak devam edeceği bildirildi.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Buca Belediyesi, Aziz Nesin, Dünya, Etkinlik, Belediye, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Buca Belediyesi, Sömestir Tatili Boyunca Çocuklara Eğlenceli Etkinlikler Sunuyor - Son Dakika


15:26
İsrail'in Gazze'deki tarihi ve arkeolojik sit alanlarına bombardımanı İsrail'in Gazze'deki tarihi ve arkeolojik sit alanlarına bombardımanı
15:18
Lahey'de tarihi karar! İsrail, soykırımdan yargılanacak Lahey'de tarihi karar! İsrail, soykırımdan yargılanacak
14:52
Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı
14:47
Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi
14:26
Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:22
Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi
14:10
Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar
14:09
ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu

Son Dakika
15:26 İsrail'in Gazze'deki tarihi ve arkeolojik sit alanlarına bombardımanı
15:18 Lahey'de tarihi karar! İsrail, soykırımdan yargılanacak
14:52 Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı
14:47 Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi
14:26 Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:22 Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi
14:09 ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu
14:10 Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar
14:06 Camide İmamoğlu'na şok tepki: Neden seçimden seçime geliyorsun?
14:02 Murat Kurum, Kanal İstanbul'u neden es geçti? Yakın çevresinden açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 15:51:33. #1.12#
SON DAKİKA: Buca Belediyesi, Sömestir Tatili Boyunca Çocuklara Eğlenceli Etkinlikler Sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement