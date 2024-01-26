Buca Belediyesi, Sömestir Tatili Boyunca Çocuklara Eğlenceli Etkinlikler Sunuyor

Buca Belediyesi, sömestir tatili boyunca çocukların eğlenip dinleneceği birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi'nde (BEM) hazırlanan 'Neşeli Günler' etkinliğine katılan çocuklar, soğuk kış günlerinde merkezin sıcacık atmosferinde sosyalleşip yeni şeyler öğrenirken, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Konferans Salonu'ndaki 'Sihirli Dünya' oyununu izleyen yüzlerce çocuk doyasıya eğlenme fırsatı yakalıyor.

Sene boyunca düzenlediği birbirinden farklı çalışmalarla kentin çocuklarına eğitim, sağlık, spor, bilim alanında hizmetler sunan Buca Belediyesi, sömestir tatilinde çocukların ücretsiz olarak katılabilecekleri yoğun bir tatil programı hazırladı. Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi'nde iki hafta boyunca sürecek 'Neşeli Günler' etkinliğinde animasyon film gösteriminden İngilizce eğitimine kadar pek çok faaliyet çocukları bekliyor. Merkeze gelen minikler yarıyıl tatillerini verimli bir şekilde değerlendirirken, yeni şeyler öğrenip yeni dostluklar kurma fırsatı da elde ediyorlar.

ANİMASYON FİLM GÖSTERİMİ YAPILIYOR

İki hafta boyunca sürecek "Neşeli Günler Aziz Nesin'de" programına göre çocuklar pazartesi günleri hünerlerini sergileyecekleri boyama etkinliğine katılıyorlar. Merkezde salı günü animasyon film gösterimi yapılırken; çarşamba günü hem eğlenmeyi hem öğrenmeyi amaçlayan 'Eğlenceli İngilizce' etkinliği gerçekleştiriliyor.

Perşembe günü çocuklarda çevre konusunda farkındalık yaratmaya yönelik 'Geri Dönüşüm Atölyesi' düzenleniyor. Haftanın son günü ise çocuklar eğitmenleri eşliğinde yaratıcı drama atölyesine katılıyorlar.

ÇOCUK TİYATROSUNA YOĞUN İLGİ

Her sene yarıyıl tatilinde farklı tiyatro oyunlarını çocuklar ile buluşturan belediye, bu sene çocukları 'Sihirli Dünya' isimli çocuk oyunu ile buluşturuyor. 25 Ocak'ta Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Konferans Salonu'nda düzenlenen gösterime katılan çocuklar doyasıya gülüp eğleniyor.

Yapılan açıklamada, tiyatro gösteriminin 30 Ocak Salı günü 13.00 ve 15.00 saatlerinde iki seans olarak devam edeceği bildirildi.