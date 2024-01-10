Buca\'da Demiryolu Kültürü Yeniden Canlanıyor

Buca'nın en nostaljik değerlerinden biri olan demiryolu kültürü yeniden canlanıyor. Buca Belediyesi'nin yakın zamanda hayata geçireceği projeyle, Bucalılar içerisinde yürüyüş ve bisiklet yollarının olduğu yeni bir yaşam alanı kazanıyor. Kentte yeni bir turizm rotası da yaratıldığını belirten Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Tarihi dokuyu yeniden canlandırıyoruz" dedi.

Buca Belediyesi'nin 1866 yılında yapılan İzmir- Aydın demiryolu hattındaki ilk istasyonlardan olan ve 2006 yılından beri atıl durumdaki Buca Tren İstasyonu ve hat boyu için hazırladığı projede çalışmalar hızla devam ediyor. 2.8 kilometrelik hat boyunca yapılacak düzenlemelerle, kentte yeni bir turizm rotası oluşturulurken, Bucalılar da içerisinde yürüyüş yolları, yeşil alanlar ve parkların bulunduğu yeni bir yaşam alanına kavuşacak.

TARİHİ DOKU CANLANACAK

Projenin yakın zamanda tamamlanacağını belirten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, şöyle dedi:

"Büyük değişim yaratacak projemiz, üç dört ay içerisinde sonlanmış olacak. İçerisinde vatandaşlarımızın sabahları yürüyüş ve koşu yapabilecekleri tartan pist, bisiklet yolu, çocuklar için oyun alanlarının olduğu harika bir projeyi hayata geçiriyoruz. Kentin göbeğinde, 2.8 kilometre uzunluğundaki bu alan yeni mimarisi ile yurt dışındaki emsalleri gibi olacak. Projemiz eski Buca Tren İstasyonu'nu da kapsıyor. İstasyonun röleve projesi şu anda sürüyor. Burası hatla birleşecek. Alana bir de eski bir lokomotif konumlandıracağız. Buca'nın tarihi dokusunu yeniden canlandıracağız".

PROJE 40 BİN METREKAREYİ KAPSIYOR

Buca Belediyesi, mülkiyeti TCDD'ye ait olan hattı kiralayarak, yaklaşık 40 bin metrekare alanı kapsayan bir proje hazırlamıştı. Projede, kesintisiz bisiklet yolu, gezinti yolları, engelli dostu tasarımlar, çocuk oyun alanları, kafe, büfe ve ahşap teraslar yer alıyor. Hat içinde Üretici Kadınlar Pazarı'nın da kurulması planlanıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi önünde bulunan Buca İstasyonu'nun da restore edilerek, özellikle gençler ve Bucalılar için bir cazibe noktası haline getirilmesi planlanıyor.