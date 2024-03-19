Buca Belediyesi, Çanakkale Zaferi\'nin 109. yıl dönümünde gazi ve şehit aileleriyle iftar yemeği düzenledi

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Buca Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde gazi ve şehit ailelerinin de katılımıyla iftar yemeği düzenledi.

Buca Belediyesi, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak adına kentin farklı noktalarında iftar sofraları kurmayı sürdürüyor.

Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde belediye binası önünde gerçekleştirilen iftar yemeği, şehitler için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Buca'da yaşayan gazi ve şehit ailelerinin de davet edildiği iftar programında Mehmet Bozdağ'ın gerçekleştirdiği sohbet ve sunumun yanı sıra sanatçı Sabahattin Arslan'ın semazenlerin yaptığı gösteri eşliğinde seslendirdiği ilahiler büyük beğeni topladı. İftar alanında yer alan şerbetçi ve macuncu ise akşama ayrı bir güzellik kattı.