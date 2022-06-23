Buca Sokakları Yaz Çiçekleri ile Süslendi - Son Dakika
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Buca Sokakları Yaz Çiçekleri ile Süslendi

23.06.2022 11:06
Buca Sokakları Yaz Çiçekleri ile Süslendi

Buca Belediyesi, ilçe sokaklarını yaz çiçekleri ile donatıyor. Toplam 15 bin mevsimlik çiçeğin dikimini yapan ekipler, sıcak havaya rağmen ana arterlerden refüjlere kadar Buca’yı rengarenk çiçeklerle süslemeye devam edecek.

Buca Belediyesi, ilçe sokaklarını yaz çiçekleri ile donatıyor. Toplam 15 bin mevsimlik çiçeğin dikimini yapan ekipler, sıcak havaya rağmen ana arterlerden refüjlere kadar Buca'yı rengarenk çiçeklerle süslemeye devam edecek.

Buca Belediyesi, sokakları yaz aylarına has çiçeklerle, rengarenk donattı. Kentin meydanları, parkları, kavşakları, refüjleri ve yol kenarlarındaki pek çok noktada peyzaj ve bakım çalışmaları yapan ekipler, 15 bin mevsimlik çiçeği toprakla buluşturdu.

KOSA VE DAL MOLOZU ALIMI

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte yabani otları temizleyen ve yangın riskini azaltmak üzere kosa çalışmaları da yapan Buca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz sezonu çalışmalarını kent genelinde devam ettirecek. Sıcak havalara rağmen sahada olan ve iklim koşullarına uygun çiçek fidelerini diken ekipler, mesailerinin önemli bir kısmını da dal molozu alımına ayırıyor.

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Buca'da Hem İnziva Hem Yoga Buca'da Hem İnziva Hem Yoga
Kaynak: ANKA

Buca Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Buca Sokakları Yaz Çiçekleri ile Süslendi - Son Dakika

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