Budaklı köyündeki leylek göç etmiyor

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Budaklı köyündeki leylek yıllardır göç etmedi

BİTLİS - Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde bulunan leylek, havaların soğumasına rağmen göç etmiyor.

Geçen yıl da göç etmeyen leyleğin kar yağışında bile yuvasını terk etmediğini, ancak bölgedeki sazlıklardan zaman zaman beslendiği gözlendi. Budaklı köyünün ortasında bulunan demir elektrik direğinin tepesine kurduğu yuvasını terk etmeyen leylek köyün sembolü haline geldi. Duruma alıştıklarını söyleyen köylüler, leyleğin kendilerine bir zararı olmadığını belirtti. Köyde çeşitli doğa ve kuş türü gözlemi yapan Doğa Fotoğrafçısı Cihan Önen, normal şartlarda leyleklerin sıcak bölgelere göç eden kuş türlerinden olduğunu, ancak bu leyleğin ya rahatsız olduğu ya da göç yolundaki arkadaşlarını kaybettiğini söyledi.

Önen, Bitlis ilinde pek çok doğal alanların bulunduğunu, bunlardan birinin de İron Sazlığı olduğunu belirterek, "İron Sazlığı oldukça geniş bir alana sahip. Ayrıca Budaklı Kaplıcası da bu bölge içerisindedir. Ayrıca bölge pek çok yaban hayvanına ev sahipliği yapmaktadır. Bunlardan biri de leyleklerdir. Göçmen kuşlar da buraya gelerek yer yer beslenmektedirler. Bu leylek eksi 10 derece olmasına rağmen halen burada. Normal şartlarda buradan göç etmesi gerekiyordu. Daha sıcak yerlere gitmesi gerekiyordu. Bu muhtemelen hasta olabilir ya da zayıf düşüp göç etmek için yeterli gücü kendinde görmediği için burada kaldı. Ancak bu tür canlılar burada uzun süre kalırsa belki de donup ölebilir. Bunların sıcak bölgelere göç etmesi gerekiyor" dedi.