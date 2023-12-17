Buharkent'te develer güreşti, izleyenler coştu

AYDIN - Aydın'ın Buharkent ilçesinde düzenlenen deve güreşi şenlikleri renkli görüntülere sahne olurken, güreşleri yaklaşık 15 bin güreşsever izledi.

Buharkent ilçesinde 30 yılı aşkın süredir belirli aralıklarla düzenlenen deve güreşi şenliği yaklaşık 40 dönümlük arazi üzerine kurulan Türkiye'nin en büyük ve en modern deve güreşi sahaları arasında yer alan deve güreşi sahasında gerçekleştirildi. Buharkent Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen geleneksel deve güreşi şenliklerinde; Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgeleri'nden gelen birbirinden ünlü 150 pehlivan devenin kıran kırana mücadelesi renkli anlara neden oldu. Deve güreşlerine katılan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Buharkent ile çok iyi komşuluk ilişkilerimiz var. Bugün deve güreşi şenliklerini izlemeye geldik. Geçmişten gelen kültürümüzü hep birlikte yaşattık. Bizler bu gelenekleri yaşatarak gelecek nesillere aktarmalıyız ki bir ve beraber olmamızın temeli budur. Biz her zaman iç içeyiz, biriz, beraberiz ve kardeşiz" dedi.

"Geleneksel kültürümüzü yaşatıyoruz"

Buharkent Deve Güreşi Sahası'nın Türkiye'nin en iyi sahaları arasında yer aldığını belirten Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Buharken'te geleneksel deve güreşlerimizi gerçekleştirdik. Bizim kültürel bütünlüğümüz içerisinde en büyük parça deve güreşlerimizdir. Kültürel değerlerimizi önemsiyoruz, çünkü insanları millet yapan değerlerin başında kültürel değerler gelmektedir. O yüzden bu geleneklerin yaşatılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu kültürümüzü yaşatan devecilerimize, ilgi gösteren halkımıza teşekkür ediyorum. Bölge halkının en büyük zevki ve eğlencesi halini alan ve yüzyıllardır süren deve güreşi şenliklerinin aynı zamanda ilçe hizmetlerinin yapılmasına da vesile oluyor. Burada da Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinin en pehlivan devleri güreş tuttu. Güzel bir gün geçirdik. Bizi biz yapan değerleri korumaya gayret ediyoruz. Güreşlerimize katılan, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Halkın ilgisi çok fazla"

Buharkent Kaymakamı Cuma Omurca'da konuşmasında ilk kez deve güreşi izlediğini ifade ederek, "Benim ilk defa tesadüf ettiğim bir etkinlik. Ancak insanların bu kadar ilgi göstermesi beni çok mutlu etti. Hayatımda ilk defa bir deveyi canlı olarak görüyorum. Etkinliğin çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda şunu da görüyoruz; burada yapılan etkinliklerin hepsi deve güreşi federasyonun denetimi ve takibi altında profesyonel bir ekip tarafından yapılıyor. Halkın ilgisi çok fazla. İnsanların huzuru için her şey takip altında. Hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Gün boyu süren güreşlerde ünlü güreş devlerinin kıran kırana güreşi havanın da oldukça güzel olması ile birlikte büyük heyecanla izlendi. Buharkent Kaymakamı Cuma Omurca başta olmak üzere güreşleri izleyen protokol üyeleri ve vatandaşlar geleneksel kültürün yaşatıldığı bu tür etkinliklerin sosyal açıdan büyük önem taşıdığını ifade etti.

Güreşlere; Buharkent Kaymakamı Cuma Omurca, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, siyasi partilerin temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ile birlikte binlerce vatandaş izledi.