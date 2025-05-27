Bünyamin Bozgeyik, Gaziantep'in Kültürünü Tanıttı - Son Dakika
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Bünyamin Bozgeyik, Gaziantep'in Kültürünü Tanıttı

Bünyamin Bozgeyik, Gaziantep\'in Kültürünü Tanıttı
27.05.2025 10:03
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Gaziantep Milletvekili Bozgeyik, 'Sonradan Gurme' filmi ile kentin kültür ve gastronomisini vurguladı.

Çekimleri Gaziantep'te yapılan Sonradan Gurme adlı filmi sinemada çocuklarla izleyen Ak Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik son dönemlerde Gaziantep'te çekimleri gerçekleştirilen dizi ve sinema filmlerinin kentin tarihi ve turistik değerlerinin yanı sıra gastronomisinin de tanıtımında önemli rol oynadığını dile getirdi.

Son dönemlerde Gaziantep'in tarihi ve turistik merkezlerinin gerek dizi gerekse sinema filmi yönetmenleri tarafından doğal platform olarak görülmesi ve çekimi Gaziantep'te yapılan dizi ve filmlerde kent kültürünün ekranlara yansıtılmasının gerek gastronomi turizmi gerekse kültür turizmi için büyük önem taşıdığını ifade eden Ak Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik çocuklarla birlikte Sonradan Gurme adlı filmi izledi. Baş rollerini Timur Acar, Aslıhan Güner, Orhan Uslu, İlker Aksum, Hamdi Alkan, Hakan Bilgin, Mihriban Er, Zeynep Alkan, Metin Yıldız, Ali Çatalbaş, Nilgün Kasapbaşoğlu, Mehdi Kerim Erbay ve Tuncay Gençkalan oynadığı, yönetmenliğini Türk sinemasının çok yönlü ismi Hamdi Alkan'ın yaptığı yapımcılığını ise Ali Atıcı'nın (Atıcı Film) üstlendiği Sonradan Gurme adlı komedi filmi büyük ilgi görürken özellikle gençler ve çocuk izleyicilerin salonları doldurması dikkat çekti.

"Gaziantep'in doğru projelerle ekranlara yansıtılmasına dikkat edilmeli"

Çocuklarla sinemada buluşan Ak Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik filmi başrol oyuncularından Orhan Uslu ile izledi. Film sonrası çocuklar ve aileleriyle sohbet eden Bozgeyik yaptığı değerlendirmede, "Gaziantep sahip olduğu tarihi ve turistik güzelliklerin yanı sıra yaşayan kültürlerimizin özellikle yemek ve kentimize has dilimizin yeni nesillere aktarılmasında elbette bu tür filmler ve diziler önemli rol üstleniyor. Diğer taraftan özellikle dizi alanında gelişen ülkemizde çekimi gerçekleştirilen yüzlerce dizi dünyanın farklı ülkelerinde de gösterime giriyor. Bu gerek gastronomimizin gerekse kültür turizmimizin gelişmesinde ve dünya genelinde tanıtılmasında önemli rol üstleniyor. Bu tür filmlerin ve dizilerin kent kültürümüzü doğru tanıtacak şekilde kentimizde çekilmesi çok önemli. Sonradan Gurme adlı filmin çekiminde emeği geçen başta Gaziantepli sanatçılarımızdan Orhan Uslu olmak üzere destekleyen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bünyamin Bozgeyik, Gaziantep'in Kültürünü Tanıttı - Son Dakika

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