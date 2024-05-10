Bupa Türkiye, Hatay Samandağ'da Sağlıklı Yaşam ve Eğitim Konteyneri ile Destek Sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bupa Türkiye, Hatay Samandağ'da Sağlıklı Yaşam ve Eğitim Konteyneri ile Destek Sağlıyor

Bupa Türkiye, Hatay Samandağ\'da Sağlıklı Yaşam ve Eğitim Konteyneri ile Destek Sağlıyor

Bupa Türkiye, Habitat Derneği ile birlikte Hatay Samandağ'da hayata geçirdiği Sağlıklı Yaşam ve Eğitim Konteyneri projesi ile afet bölgesinde yaşayan çocuklara ve annelere destek olmaya devam ediyor. Proje kapsamında eğitici ve güvenli bir ortam sağlanması hedefleniyor. Bupa Türkiye, depremin ilk gününden itibaren bölgeye destek sağlayarak çalışmaları yerinde gözlemliyor ve çeşitli eğitim ve atölyeler düzenliyor. Şirket, bölgenin tam olarak iyileşene kadar yardımlarını sürdüreceğini ifade ediyor.

10.05.2024 09:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bupa Türkiye'nin Habitat Derneği ile Hatay Samandağ'da hayata geçirdiği Sağlıklı Yaşam ve Eğitim Konteyneri afet bölgesinde yaşayan çocuklara ve annelere destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, 'Sürdürülebilir Yaşama Destek Projesi' ile eğitici ve güvenli bir ortam sağlanması hedefleniyor.

Depremin ilk gününden itibaren gönüllü çalışanlarıyla birlikte bölgeye destek sağlayan Bupa Türkiye, Habitat Derneği ile birlikte hayata geçirilen 'Sağlıklı ve Mutlu Yarınlar' adlı Sürdürülebilir Yaşama Destek Projesi ile bölgedeki yaraların sarılmasına destek vermeye devam ediyor. Bölge halkıyla dayanışma içinde olan ve 6 Şubat 2023'ten bu yana ayni ve nakdi yardımlarını kesintisiz sürdüren şirket ve dernek yöneticileri, gerçekleştirilen ziyaret ile çalışmaları yerinde gözlemleyerek eğitim ve tohum topu atölyesinde çocuklarla vakit geçirdiler. Şirketin ormanlaştırma ve biyoçeşitlilik çalışmalarına destek olmak amacıyla çocuklarla birlikte gerçekleştirdiği 'tohum topu' atölyesinde üretilen tohum topları önümüzdeki aylarda ecodrone'lar ile Marmaris'te toprak ile buluşturulacak.

Proje kapsamında; gençlere ve kadınlara yönelik sağlık okuryazarlığı ve farkındalığı eğitimi ile çocuklara yönelik masal dinletisi, dans atölyesi, kutu oyunları, film gösterimleri, hayal balonları etkinliği, psikososyal destek atölyesi, sosyal beceriler atölyesi ve özel gün etkinlikleri (İstiklal Marşı'nın kabulü, Çanakkale Zaferi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı) gibi çeşitli eğitim ve atölyeler düzenlenmeye devam ediyor.

Hatay Samandağ'daki Sutaşı Konteyner Kenti'ni Habitat Derneği İcra Kurulu Üyeleri İsmail Metin ile Taha Aydoğmuş ve Samandağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdem Yaşar'ın eşliğinde ziyaret eden Bupa Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Gürcan ve Bupa Türkiye'nin üst düzey yöneticileri bölgenin tam olarak iyileşene kadar yardımlarının süreceğini ifade ettiler.

Sürdürülebilir projelerle kesintisiz destek

Desteklerine sürdürülebilir kalkınma felsefesi ile yaklaştıklarını söyleyen Bupa Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Gürcan, cesaretli, önemseyen ve sorumlu bir grup olduklarını kaydederek, "6 Şubat 2023 tarihinde Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler sebebi ile binlerce vatandaşımızı kaybetmenin üzüntüsünü ilk günkü gibi yaşıyoruz. Tıpkı deprem zamanında olduğu gibi bugün de Bupa Türkiye olarak bölgeye ve depremzedelere farklı projelerle yardımlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz.

Bugünkü ziyaretimiz sırasında her biri birbirinden akıllı, aydınlık çocuklarımız ile bir aradaydık. İnanıyorum ki sağlıklı ve mutlu yarınlar için oluşturduğumuz bu alan bir nebze de olsa çocuklarımızın, ailelerinin ruhsal ve fiziksel sağlıklarına katkı sağlayacak ve geleceğe umutla bakmalarına vesile olacaktır. İnsanların daha uzun, daha sağlıklı ve daha mutlu yaşam sürmelerine yardımcı olmak ve daha iyi bir Dünya oluşturmayı en önemli amacı olarak benimseyen büyük bir organizasyon olarak, bölgenin tüm yaraları sarılana dek destek vermeye devam edeceğiz. Deprem bölgesine uzun vadeli destek sağlamayı bir görev olarak kabul ediyor, büyük bir sorumluluk bilinciyle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır şöyle konuştu: "Dernek olarak, 6 Şubat 2023 tarihi itibariyle, tüm çalışmalarımızı deprem bölgesini odağımıza alarak değiştirdik ve bu anlamda önemli çalışmalara imza attık. Bu kapsamda Bupa Türkiye Entegre Sağlık Hizmetleri ile birlikte Sürdürülebilir Yaşama Destek Projesi'ni hayata geçirmekten dolayı oldukça mutluyuz. Proje sayesinde hem çocuk ve gençlerin hem de kadınların sağlıklı gelişimine katkıda bulunmayı ve toplumda farkındalığı artırmayı hedefliyoruz. Bu değerli projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

Yapılan açıklamaya göre şirket, 6 Şubat depreminden bu yana ayni ve nakdi yardımlarını kesintisiz olarak sürdürmektedir. Şirketin global olarak da hassasiyetle yaklaştığı, bölgenin ve toplumun rehabilitasyonuna yönelik özel bir destek fonu ayırdığı bu doğal afet sürecinde, ilk günden beri çeşitli yardımlarını ivedilikle alana ulaştıran şirket, devamlılık içerisinde sosyal sorumluluk projeleriyle de bölgenin ve vatandaşların iyileşmesine katkı sağlamaya devam ediyor.

Şirket, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde büyük bir özveriyle yaptığı destekleyici çalışmalardan dolayı Bupa Grubu tarafından yılın en iyi sosyal sorumluluk projesi ödülüne layık görülmüştü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Samandağ, Türkiye, Çocuk, Hatay, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bupa Türkiye, Hatay Samandağ'da Sağlıklı Yaşam ve Eğitim Konteyneri ile Destek Sağlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:03 İşsizlik oranı mart ayında bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 oldu İşsizlik oranı mart ayında bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 oldu
08:23 AK Parti’nin “Neden oy vermediniz“ anketinde çarpıcı sonuç Vatandaş ekonomiden oldukça dertli AK Parti'nin "Neden oy vermediniz?" anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli
08:23 ABD, İsrail’e mühimmat göndermeyi durdurunca tepki yükseldi “Gazze Hiroşima olsun“ ABD, İsrail'e mühimmat göndermeyi durdurunca tepki yükseldi! "Gazze Hiroşima olsun"
00:14 Tatvan’da 19 yaşındaki bir genç kendisini 5’inci kattan attı Tatvan'da 19 yaşındaki bir genç kendisini 5'inci kattan attı
00:00 Eurovision’a katılan İsrailli şarkıcı yuhalandı Tepkiler sonrası sahneden inmek zorunda kaldı Eurovision'a katılan İsrailli şarkıcı yuhalandı! Tepkiler sonrası sahneden inmek zorunda kaldı
10:07 Galatasaraylı Küçük Taraftarın Maç Anlatımı Viral Oldu Galatasaraylı Küçük Taraftarın Maç Anlatımı Viral Oldu
09:55 Hatay’da deprem felaketinden sonra evladını arayan anne: Öldüyse bana mezarını verin Hatay'da deprem felaketinden sonra evladını arayan anne: Öldüyse bana mezarını verin
09:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli bir araya geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli bir araya geliyor
09:39 Belçika’nın VRT kanalı Eurovision yayınını yarıda keserek Gazze’de ateşkes çağrısı yaptı Belçika'nın VRT kanalı Eurovision yayınını yarıda keserek Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı
09:37 PKK bağlantılı orman yangınında iki kez müebbet hapis cezası PKK bağlantılı orman yangınında iki kez müebbet hapis cezası
09:23 İsmail Kartal’dan isyan: Ben daha ne yapayım İsmail Kartal'dan isyan: Ben daha ne yapayım
09:09 Cem Yılmaz’dan sahneyi terk ettiği iddiasına tepki: Dün mü başladık bu işe, gösteriye gelen gelmeyen yorum yapıyor Cem Yılmaz'dan sahneyi terk ettiği iddiasına tepki: Dün mü başladık bu işe, gösteriye gelen gelmeyen yorum yapıyor
08:10 Jandarma, 20 ilde düzenlediği operasyonlarda 700 kilogram uyuşturucu ele geçirdi Jandarma, 20 ilde düzenlediği operasyonlarda 700 kilogram uyuşturucu ele geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 10:17:41. #1.12#
SON DAKİKA: Bupa Türkiye, Hatay Samandağ'da Sağlıklı Yaşam ve Eğitim Konteyneri ile Destek Sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement