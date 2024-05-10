Bupa Türkiye, Hatay Samandağ\'da Sağlıklı Yaşam ve Eğitim Konteyneri ile Destek Sağlıyor

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Bupa Türkiye'nin Habitat Derneği ile Hatay Samandağ'da hayata geçirdiği Sağlıklı Yaşam ve Eğitim Konteyneri afet bölgesinde yaşayan çocuklara ve annelere destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, 'Sürdürülebilir Yaşama Destek Projesi' ile eğitici ve güvenli bir ortam sağlanması hedefleniyor.

Depremin ilk gününden itibaren gönüllü çalışanlarıyla birlikte bölgeye destek sağlayan Bupa Türkiye, Habitat Derneği ile birlikte hayata geçirilen 'Sağlıklı ve Mutlu Yarınlar' adlı Sürdürülebilir Yaşama Destek Projesi ile bölgedeki yaraların sarılmasına destek vermeye devam ediyor. Bölge halkıyla dayanışma içinde olan ve 6 Şubat 2023'ten bu yana ayni ve nakdi yardımlarını kesintisiz sürdüren şirket ve dernek yöneticileri, gerçekleştirilen ziyaret ile çalışmaları yerinde gözlemleyerek eğitim ve tohum topu atölyesinde çocuklarla vakit geçirdiler. Şirketin ormanlaştırma ve biyoçeşitlilik çalışmalarına destek olmak amacıyla çocuklarla birlikte gerçekleştirdiği 'tohum topu' atölyesinde üretilen tohum topları önümüzdeki aylarda ecodrone'lar ile Marmaris'te toprak ile buluşturulacak.

Proje kapsamında; gençlere ve kadınlara yönelik sağlık okuryazarlığı ve farkındalığı eğitimi ile çocuklara yönelik masal dinletisi, dans atölyesi, kutu oyunları, film gösterimleri, hayal balonları etkinliği, psikososyal destek atölyesi, sosyal beceriler atölyesi ve özel gün etkinlikleri (İstiklal Marşı'nın kabulü, Çanakkale Zaferi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı) gibi çeşitli eğitim ve atölyeler düzenlenmeye devam ediyor.

Hatay Samandağ'daki Sutaşı Konteyner Kenti'ni Habitat Derneği İcra Kurulu Üyeleri İsmail Metin ile Taha Aydoğmuş ve Samandağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdem Yaşar'ın eşliğinde ziyaret eden Bupa Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Gürcan ve Bupa Türkiye'nin üst düzey yöneticileri bölgenin tam olarak iyileşene kadar yardımlarının süreceğini ifade ettiler.

Sürdürülebilir projelerle kesintisiz destek

Desteklerine sürdürülebilir kalkınma felsefesi ile yaklaştıklarını söyleyen Bupa Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Gürcan, cesaretli, önemseyen ve sorumlu bir grup olduklarını kaydederek, "6 Şubat 2023 tarihinde Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler sebebi ile binlerce vatandaşımızı kaybetmenin üzüntüsünü ilk günkü gibi yaşıyoruz. Tıpkı deprem zamanında olduğu gibi bugün de Bupa Türkiye olarak bölgeye ve depremzedelere farklı projelerle yardımlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz.

Bugünkü ziyaretimiz sırasında her biri birbirinden akıllı, aydınlık çocuklarımız ile bir aradaydık. İnanıyorum ki sağlıklı ve mutlu yarınlar için oluşturduğumuz bu alan bir nebze de olsa çocuklarımızın, ailelerinin ruhsal ve fiziksel sağlıklarına katkı sağlayacak ve geleceğe umutla bakmalarına vesile olacaktır. İnsanların daha uzun, daha sağlıklı ve daha mutlu yaşam sürmelerine yardımcı olmak ve daha iyi bir Dünya oluşturmayı en önemli amacı olarak benimseyen büyük bir organizasyon olarak, bölgenin tüm yaraları sarılana dek destek vermeye devam edeceğiz. Deprem bölgesine uzun vadeli destek sağlamayı bir görev olarak kabul ediyor, büyük bir sorumluluk bilinciyle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır şöyle konuştu: "Dernek olarak, 6 Şubat 2023 tarihi itibariyle, tüm çalışmalarımızı deprem bölgesini odağımıza alarak değiştirdik ve bu anlamda önemli çalışmalara imza attık. Bu kapsamda Bupa Türkiye Entegre Sağlık Hizmetleri ile birlikte Sürdürülebilir Yaşama Destek Projesi'ni hayata geçirmekten dolayı oldukça mutluyuz. Proje sayesinde hem çocuk ve gençlerin hem de kadınların sağlıklı gelişimine katkıda bulunmayı ve toplumda farkındalığı artırmayı hedefliyoruz. Bu değerli projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

Yapılan açıklamaya göre şirket, 6 Şubat depreminden bu yana ayni ve nakdi yardımlarını kesintisiz olarak sürdürmektedir. Şirketin global olarak da hassasiyetle yaklaştığı, bölgenin ve toplumun rehabilitasyonuna yönelik özel bir destek fonu ayırdığı bu doğal afet sürecinde, ilk günden beri çeşitli yardımlarını ivedilikle alana ulaştıran şirket, devamlılık içerisinde sosyal sorumluluk projeleriyle de bölgenin ve vatandaşların iyileşmesine katkı sağlamaya devam ediyor.

Şirket, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde büyük bir özveriyle yaptığı destekleyici çalışmalardan dolayı Bupa Grubu tarafından yılın en iyi sosyal sorumluluk projesi ödülüne layık görülmüştü. - İSTANBUL