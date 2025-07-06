Bürde Şimşek ve A. Furkan Çınar\'ın Nikah Töreni

Çeşitli buluş ve ilginç icatları ile Aydın'ın başta incir ve zeytini olmak üzere tarımsal ürünler ve endemik bitkilere değer katmak için mücadele veren Karya Farma HBX Ar-Ge ekibinin öncü isimlerinden biri olan Merhum Mehmet Şaban Şimşek'in kızı Biyomühendis Doktora Öğrencisi Bürde Şimşek ile İngilizce Öğretmeni A. Furkan Çınar hayatını birleştirdi. İzmir'de gerçekleştirilen törende Bürde Şimşek'in nikah şahitliğini baba dostu Hakan Başlık yaptı.

Aydın'da çeşitli buluşları gündeme gelen Karya-Farma HBX Ar-Ge ekibinin öncü isimleri arasında yer alan 28 Mart 2024 günü hayatını kaybeden Mehmet Şaban Şimşek'in Kızı Bürde Şimşek, İzmir Buca'da gerçekleştirilen törenle dünya evine girdi. Sevinç ve hüznün bir arada yaşandığı nikah töreninde Şimşek'in ekip arkadaşları kızı Bürde'yi bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Nikah merasiminde zaman zaman duygusal anlar yaşanırken genç çift, iyi günde kötü günde, hastalıkta sağlıkta bir ömür boyu birlikteliğe 'evet' dedi.

Genç çiftin nikah şahitliğini yapan gelin Bürde Şimşek'in Babası merhum Mehmet Şaban Şimşek'in yakın dostu ve arkadaşı olan HBX Ar-Ge Kurucusu Hakan Başlık, "Dostumuz abimiz Mehmet Şaban Bey'in emaneti kızımız Bürde'nin mutluluğuna şahitlik ettik. Rabbim kızımız Bürde ve oğlumuz Furkan'ı 2 cihanda mutlu etsin inşallah. Törende hem mutlu olduk hem hüzünlendik. Bu vesile ile Mehmet Şaban Şimşek abimizi bir kez daha rahmetle yad ettik" diyerek genç çifte mutluluklar diledi. - AYDIN