Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'den İmamoğlu'na Destek Ziyareti - Son Dakika
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Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'den İmamoğlu'na Destek Ziyareti

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ederek, ekonomik sıkıntılara karşı birlikte mücadele etme çağrısında bulundu. Ercengiz, İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarının hemşerilerine selamlarını ilettiği bu ziyaret, adalet ve barış mesajlarıyla dikkat çekti.

05.05.2025 23:33  Güncelleme: 00:38
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Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, ziyaret ettiği Ekrem İmamoğlu'nun "Milletimizi ekonomik sıkıntılara, adaletsizliklere, umutsuzluğa mahkum eden süreci hep birlikte aşacağız. Gençlerimize ve çocuklarımıza Allah'ın izniyle bereketli, verimli, adaletli, medeni bir ülkeyi, bu kadim toprakların hak ettiği huzuru ve barışı biz kuracağız. Sizleri çok seviyorum. Her şey çok güzel olacak." dediğini aktardı.

Başkan Ercengiz'in gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldiğini söyledi.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Ercengiz, görüştüğü isimlerin tüm hemşerilerine selam ve sevgilerini ilettiğini belirtti.

Başkan Ercengiz paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Bugün Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde (Silivri) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat, Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan, Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer, Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık, Tip Hatay Milletvekili Can Atalay ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 'ı ziyaret ettim. Tüm hemşerilerimize selamlarını ve sevgilerini ilettiler. Biz de kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi ileterek en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşmalarını istediğimizi ifade ettik."

"Bu kadim toprakların hak ettiği huzuru ve barışı biz kuracağız"

Ekrem İmamoğlu mesajında, "Burdurlu hemşehrilerime kucak dolusu sevgiler. Sizlerle bir arada olduğumuz, heyecanınızı hissettirdiğiniz güzel anılarım hafızamda. Özgür günlerimizde bir arada olacağız. Milletimizi ekonomik sıkıntılara, adaletsizliklere, umutsuzluğa mahkum eden süreci hep birlikte aşacağız. Gençlerimize ve çocuklarımıza Allah'ın izniyle bereketli, verimli, adaletli, medeni bir ülkeyi, bu kadim toprakların hak ettiği huzuru ve barışı biz kuracağız. Sizleri çok seviyorum. Her şey çok güzel olacak." ifadelerini kullandı.

"Unutmayın; bu daha başlangıç…"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise, "Sevgili Burdurlu hemşerilerim; Sizleri Silivri'den sevgiyle ve saygıyla, adalete, demokrasiye, insan haklarına olan inancımla selamlıyorum. Bu süreçte verdiğiniz destek için hepinize minnettarız. Unutmayın; Bu daha başlangıç…" sözleriyle duygularını paylaştı.

"Aydınlık yarınlarda buluşacağımızdan zerre şüphemiz yok, inanın"

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan "Tüm Burdurlu hemşehrilerime Silivri'den kucak dolusu sevgiler. Aydınlık yarınlarda buluşacağımızdan zerre şüphemiz yok, inanın. Sıkı çalışıyoruz. Hep birlikte her şeyin güzel olacağı yarınlarda çok kısa bir zaman sonra buluşacağız." dedi.

"Elbet bir gün hukuk devleti yeniden kurulacak"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise gönderdiği mesajda, "Sevgili Burdurlular, sizleri Silivri Cezaevinden, rehin tutulduğum zindandan selamlıyorum. Neden burada tutulduğumu sizler biliyorsunuz. Elbet bir gün hukuk devleti yeniden kurulacak. Sizlere sevgi ve saygılarımı iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'den İmamoğlu'na Destek Ziyareti - Son Dakika

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