Burdur'da Alacak Meselesi Cinayeti: Davaya Başlandı - Son Dakika
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Burdur'da Alacak Meselesi Cinayeti: Davaya Başlandı

Gölhisar'da alacak yüzünden iki kişiyi vuran Metin Kızıllı'nın davası başladı. İddianame ağırlaştırılmış müebbet hapis istiyor.

04.03.2025 18:47
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Haber: Muhammet Fatih Başçı

(BURDUR)- Burdur'un Gölhisar ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden Ramazan Tin ve oğlu Muharrem Tin'i iş yerlerinin önünde pompalı tüfekle vurarak öldüren ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Metin Kızıllı'nın yargılanmasına başlandı. Adliye çıkışında tarafların yakınları arasında tartışma çıktı.

3 Eylül 2024 tarihinde Burdur'un Gölhisar ilçesi Konak Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda Metin Kızıllı, Antalya'nın Korkuteli ilçesinden 07 BST 882 plakalı otomobiliyle alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Ramazan Tin ve oğlu Muharrem Tin'in Gölhisar'daki iş yerinin önüne geldi. Metin Kızıllı pompalı tüfeğiyle iş yeri önünde bekleyen Ramazan Tin ve oğlu Muharrem Tin'i vurarak olay yerinden kaçtı. Baba Ramazan Tin olay yerinde, oğlu Muharrem Tin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.  Olay yerinden otomobiliyle kaçan Metin Kızıllı, polis ekipleri tarafından Tefenni ilçesinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Metin Kızıllı hakkında Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Kızıllı hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile dava açıldı.

Davanın ilk duruşması Burdur 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Metin Kızıllı, Ramazan Tin ve Muharrem Tin'in yakınları ile taraf avukatları katıldı.

"Benim öldürme kastım yoktu, sadece korkutmak istiyordum"

Duruşmada savunma yapan Metin Kızıllı, "Ben son 20 senedir kavgaya dahi karışmadım. Lisans mezunuyum. Herkese iyilik yapan bir insanım. Bu şekilde bir olay başıma geldi. Kavga dahi etmeyen bir insanken böyle bir olaydan dolayı karşınıza çıkıyorum. Korkum ve aceleciliğimden kaynaklanan bir olay yaşandı. Korkutma amacıyla ateş ettim, öldürme kastıyla hareket etmedim. Muharrem arkamdan gelmesin diye ona ateş etmiş olabilirim. Ama öldürme kastıyla ateş etmedim. Tüfeğin ruhsatı annemin üzerinedir ama ben kullanırım. 5 yıldır belki de hiç sıkılmadı. Tüfeği kendi korkularımdan dolayı yanımda taşıyorum. Bu olayı bana kimse azmettirmedi. Benim öldürme kastım yoktu, sadece korkutmak istiyordum. Beni dövseler dayak yer gelirdim. Bu olay benim aceleciliğimden ve korkumdan kaynaklandı" dedi.

"Eşimi ve oğlumu kuş avlar gibi avladı"

Ramazan Tin'in eşi Ayten Tin ise "Sanıktan şikayetçiyim. Biz bu adamı araba satışından sonra helalleştik öyle gönderdik. Olay günü bu adama borcumuz yoktu. Kuş avlar gibi avladı eşimi ve oğlumu. Olay anında ben de oradaydım. Silah sesini ilk başta anlamadım. Eşim ve oğlum biri sağımda biri solumda yere yığıldılar" diye konuştu.

Ramazan Tin'in kızı Duygu Tin, "Noter işlemleri sırasında ben de vardım. Babam bu arabayı çok istiyordu. Noterde sanığa 200 bin lira para verdik. Araç ilk önce 250 bin liraydı ama aracın hasarlı yerlerinden dolayı 200 bin liraya anlaşmıştık. Aracın tamir ücreti 18-20 bin civarı tuttu. Sanık bize kendini acındırmıştı. Bir miktar para daha gönderdik kendisine ve en azından kurbanlık falan alır diye düşündük. İstesek o parayı da vermezdik. Bize kuru ekmek fotoğrafları attı" diye ifade etti.

Muharrem Tin'in eşi Ülker Konar Tin de sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek mahkemeyi ileri bir tarihe erteledi.

Mahkeme çıkışında adliye önünde ise tarafların aileleri arasında sözlü tartışma çıktı. Polis ekipleri, tarafları ayırarak olayın büyümesini engelledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Burdur'da Alacak Meselesi Cinayeti: Davaya Başlandı - Son Dakika

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