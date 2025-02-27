Burdur'da Bıçaklama Davasında Ağır Ceza - Son Dakika
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Burdur'da Bıçaklama Davasında Ağır Ceza

Burdur'da 76 yaşındaki Bayram Sertcan'ı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

27.02.2025 19:02
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Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Burdur'da bir kişiyi bıçaklayarak öldüren, bir kişiyi de ağır yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Burdur'da 30 Ekim 2023'te, Menderes Mahallesi Kemal Solmaz Caddesi'ndeki 2 katlı müstakil eve giderek, 76 yaşındaki Bayram Sertcan'ı bıçakla öldüren ve 67 yaşındaki eşi Zehra Sertcan'ı da yaralayan 42 yaşındaki Ayhan Ulu'nun, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "yağma" suçundan 15 yıl, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.

Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Ayhan Ulu, Zehra-Bayram Sertcan çiftinin çocukları ile taraf avukatları hazır bulundu. Sertcan çiftinin çocukları Serdar Sertcan ve Arzu Özçoban mahkemede, "Sanığın en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.

Sanık Ayhan Ulu ise "Evde hiçbir çekmeceye ve dolaba dokunmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Olayı samimi şekilde savunmalarımda anlattım. Kimseyi öldürmek istemedim. Yağma kastım yoktur. Takdir mahkemenindir" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Ayhan Ulu'yu, Zehra Sertcan'a karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 17 yıl, nitelikli yağma suçundan 13 yıl ve Bayram Sertcan'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme çıkışında gazetecilere açıklama yapan Sertcan çiftinin çocukları Serdar Sertcan ve Arzu Özçoban, basın mensupları ve emniyet ekiplerine teşekkür ederek, "Çok mutluyuz. Adalet yerini buldu. En ağır şekilde cezasını aldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Gece demediler, gündüz demediler katili bulmak için çalıştılar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Burdur'da Bıçaklama Davasında Ağır Ceza - Son Dakika

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