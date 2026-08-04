Burdur'da Bıçaklı Kavga: Baba ve Oğul Yaralı - Son Dakika
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Burdur'da Bıçaklı Kavga: Baba ve Oğul Yaralı

Burdur\'da Bıçaklı Kavga: Baba ve Oğul Yaralı
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Burdur'da araç parkı yüzünden çıkan kavgada baba ve oğlu bıçakla yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR)- Burdur'da komşular arasında araç parkı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada baba ile oğlu yaralanırken, olayın şüphelisi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Burdur merkez Fevzi Çakmak Mahallesi 23075 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, komşular arasında araç parkı nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre, T.B., tartıştığı R.Ö. ile oğlu B.Ö.'yu bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı baba ve oğlu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından şüpheli T.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, işlemlerinin devamı için polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA

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