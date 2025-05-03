Burdur'da Bıçaklı Kavga: Genç Kadın Yaralandı - Son Dakika
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Burdur'da Bıçaklı Kavga: Genç Kadın Yaralandı

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Tefenni'de bir restoranda çıkan kavgada 22 yaşındaki kadın bıçakla yaralandı, şüpheli aranıyor.

03.05.2025 14:52
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Haber: Muhammet Fatih Başcı

(BURDUR) - Burdur'un Tefenni ilçesinde bir restoranda çıkan kavgada 22 yaşındaki kadın bıçakla yaralandı. Olayın şüphelisi olduğu iddia edilen 50 yaşındaki Sinan D.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

Burdur'un Tefenni ilçesindeki bir restoranda müzisyen olarak çalışan 22 yaşındaki Deniz A. isimli genç kadın ile aynı restoranda çalışan Sinan D. (50) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sinan D., Deniz A.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla önce Tefenni Devlet Hastanesi'ne götürülen Deniz A. buradaki ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ve polis ekipleri olay yerinden kaçan Sinan D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayda yaralanarak hastanede tedavi altına alınan Deniz A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Burdur'da Bıçaklı Kavga: Genç Kadın Yaralandı - Son Dakika

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