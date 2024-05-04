Burdur'da Muhtar, Levye ve Demir Çubukla Husumetlisini Darp Etti - Son Dakika
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Burdur'da Muhtar, Levye ve Demir Çubukla Husumetlisini Darp Etti

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Burdur'un Ağlasun ilçesinde meydana gelen olayda, Sakarca Mahalle Muhtarı olan Mesut K., levye ve demir çubukla husumetlisini darp etti. Tutuklanan muhtar, kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından cezaevine gönderildi.

04.05.2024 13:14
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MUHAMMET FATİH BAŞCI

Burdur - Burdur'da levye ve demir çubuk ile husumetlisini darp eden muhtar Mesut K. tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre Burdur'un Ağlasun ilçesinde meydana gelen olayda Kıraç Mahallesi Çanakkale Caddesi mezarlık önünde kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Turgay Ü.(50) isimli şahsı darp edilmiş olarak buldu. Turgay Ü. polislere verdiği ilk ifadesinde Sakarca Mahalle Muhtarı olan Mesut K.'nın (50) kendisini demir çubuk ve levye ile darp ettiğini ve şikayetçi olduğunu söyledi. Ağlasun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Turgay U.'nun sol el bileği ve sağ serçe parmağında kırıklar olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan muhtar Mesut K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Mesut K.'nın kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçundan tutuklanmasına karar verdi. Mesut K. cezaevine gönderildi.

Burdur\'da Muhtar, Levye ve Demir Çubukla Husumetlisini Darp Etti
Kaynak: ANKA

Ağlasun, Burdur, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Burdur'da Muhtar, Levye ve Demir Çubukla Husumetlisini Darp Etti - Son Dakika

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