Burdur'da sürücü eşini yolda indirdi, polis cezası bulaşık yıkatmak oldu - Son Dakika
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Burdur'da sürücü eşini yolda indirdi, polis cezası bulaşık yıkatmak oldu

Burdur\'da sürücü eşini yolda indirdi, polis cezası bulaşık yıkatmak oldu
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Ünal Oral, trafik uygulamasında fazla yolcu tespit edilmesin diye eşi Vesile Oral'ı Çavdır-Korkuteli karayolunda araçtan indirdi. Polis resmi ceza yerine esprili bir uyarıda bulunarak sürücüye akşam bulaşıkları yıkama cezası verdi.

Burdur'un Çavdır ilçesinde yaşayan sürücü Antalya'daki trafik uygulamasında fazla yolcu ile yakalanmamak için eşini yol kenarında indirdi. Durumu fark eden polis ekiplerinden sürücüye alışılmadık bir ceza gelirken ekipler tarafından resmi ceza yerine, "Bu akşam evde bulaşıkları sen yıkayacaksın" cezası verildi.

Olay, Çavdır-Korkuteli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burdur'un Çavdır ilçesinde yaşayan Vesile ve Ünal Oral çifti, kamyonetleriyle seyir halindeyken yol üzerinde trafik uygulaması yapan polis ekiplerini gördü. Araçta yasal yolcu kapasitesinin üzerinde kişi bulunması nedeniyle sürücü Ünal Oral, uygulama noktasına gelmeden hemen önce eşi Vesile Oral'ı araçtan indirerek yoluna devam etti. Sürücünün bu hamlesi uygulama yapan polis ekiplerinin gözünden kaçmadı. Uygulama noktasında kamyoneti durduran ekipler, sürücünün eşini yol üzerinde bıraktığını fark etti. Bunun üzerine ekip otosuyla kadının bulunduğu yere giden polis ekipleri, Vesile Oral'ı alarak uygulama noktasına getirdi. Yaşanan durum üzerine sürücü ile polis memuru arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Polis memuru, önce sürücüye kaç yıllık evli olduğunu sordu. Ardından ise sürücüye resmi bir ceza yerine esprili bir "ev cezası" verdi. Polis memuru sürücüye, "Şimdi size ceza yazmayacağım. Bugün akşam bulaşıkları sen yıkayacaksın. Eğer ki yıkamazsa bana haber verin. Bu kadını buraya kadar yürüttü, ben de cezayı yazdım. Bugün bulaşık olmasa bile toplamaya yardım edeceksin" dedi.

Polisin esprili uyarısı karşısında sürücü ve eşi gülümserken, yaşanan anlar uygulama noktasında renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Burdur'da sürücü eşini yolda indirdi, polis cezası bulaşık yıkatmak oldu - Son Dakika

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