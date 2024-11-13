Burhaniye Belediyesi'nden Sağlıklı Gelişim İçin Kapsamlı Değerlendirme Programı - Son Dakika
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Burhaniye Belediyesi'nden Sağlıklı Gelişim İçin Kapsamlı Değerlendirme Programı

Burhaniye Belediyesi\'nden Sağlıklı Gelişim İçin Kapsamlı Değerlendirme Programı

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi, çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla kreşlerinde kapsamlı bir değerlendirme programı başlattı. Psikolojik Danışman Zerya Demir tarafından yürütülen programda, her çocuğun gelişim durumu Ankara Gelişim Tarama Envanteri aracılığıyla inceleniyor.

13.11.2024 15:31  Güncelleme: 15:32
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Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi, çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla kreşlerinde kapsamlı bir değerlendirme programı başlattı.

Burhaniye Belediyesi'nde görevli Psikolojik Danışman Zerya Demir tarafından yürütülen program çerçevesinde, her çocuğun gelişimsel durumu Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) aracılığıyla inceleniyor.

AGTE, Türkiye genelinde yaygın olarak kullanılan bir değerlendirme aracı olup, 0-6 yaş arası çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini detaylı bir şekilde analiz ediyor. Özellikle erken çocukluk dönemine odaklanan bu envanter, dil becerileri, motor gelişim, sosyal yetenekler ve öz bakım becerileri gibi kritik gelişim alanlarında bilgi sağlıyor. Gelişme süreçlerinde olası sapmalar veya gecikmelerin tespiti, çocukların sağlıklı bir geleceğe adım atmaları için önem taşıyor.

Gerçekleşen görüşmelerde, çocukları en iyi tanıyan ebeveynler ile birebir görüşmeler yapılarak her çocuk için özel değerlendirmeler hazırlanıyor. Çocuklarının gelişim durumu hakkında bilgi sahibi olan aileler, uzman rehberliğinde çocuklarının sağlıklı büyüme süreçlerine katkıda bulunma fırsatı elde ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Burhaniye Belediyesi'nden Sağlıklı Gelişim İçin Kapsamlı Değerlendirme Programı - Son Dakika

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