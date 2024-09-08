Burhaniye\'nin Kurtuluşu Kutlandı

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SEFER TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinin düşman işgalinden kuruluşunun 102. yıl dönümü törenlerle kutlanıyor. İlk tören Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Düzenlenen törenlerde ilçenin kurtuluşunda görev alan kahramanlar anıldı, halk oyunları gösterileri ve müzik dinletisi yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda resmi gösteri törenleri düzenlenirken, Burhaniye Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Oyunları ekiplerinin gösterileri yoğun ilgi gördü. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü saz ekibinin seslendirdiği türküler de alkış aldı. Törenin son bölümünde ise sivil ve resmi araçlar geçit töreni yaptı.

Günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı Burhaniye Belediye Başkanı Vekili Ayten Tuna yaptı. Ayten Tuna, "8 Eylül Burhaniyelilerin cesur direnişi ve ulusal mücadelenin zaferle taçlandığı gündür. Bizler için 8 Eylül sadece bir tarih değil, bir halkın kararlılığı ve fedakarlığı ile kazandığı özgürlüğün sembolüdür. Bu kutlu gün, genç nesillere tarihlerindeki önemli anları hatırlatmak ve ulusal bilinci pekiştirme fırsatı sunmaktadır. Yiğit ordumuzun neferi olarak her karışı milli mücadele kokan ve şehit kanları ile sulanan bu topraklar da Atatürk'ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe yürümekten asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Düzenlenen etkinlikler ise akşam dans gösterileri ve konserler ile devam edecek.