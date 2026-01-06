Başkan Bozbey'e saldırıya siyasi tepki: Destek mesajları peş peşe geldi - Son Dakika
Başkan Bozbey'e saldırıya siyasi tepki: Destek mesajları peş peşe geldi

06.01.2026 16:51  Güncelleme: 16:53
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in Yıldırım ilçesindeki programında maruz kaldığı saldırı girişimi, şehirdeki siyasetçiler ve belediye başkanları tarafından sert bir şekilde kınandı. CHP Bursa Milletvekili'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçi, bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in Yıldırım ilçesinde gerçekleştirdiği program sırasında 2 şahsın saldırı girişimine maruz kalmasının ardından, Bursa'daki siyasetçilerden ve belediye başkanlarından art arda kınama ve destek mesajları geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Başkan Bozbey Burada" programı kapsamında Yıldırım ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldiği sırada konuşma yaptığı esnada sözlü ve fiziki saldırı girişimiyle karşılaştı. Olayın ardından Başkan Bozbey'e yönelik saldırı girişimi kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Bursalı belediye başkanları ve siyasetçilerden sert tepkiler geldi.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da saldırı girişiminin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Halkla iç içe olmayı, sorunları yerinde dinlemeyi ve çözmeyi esas alan, halkçı ve katılımcı bir anlayışla görev yapan Başkanımıza yönelik bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Halktan, adaletten ve hukuktan yana yürüttüğümüz mücadele saldırılarla engellenemez. Bu karanlık anlayışa karşı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yaptığı açıklamada saldırı girişimini kınayarak, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'i hedef alan saldırı girişimini şiddetle kınıyorum. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ise açıklamasında, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'i hedef alan alçakça saldırı girişimini kınıyorum. Her hafta bir ilçede halk buluşmaları yapan Başkanımıza yönelik bu girişim, aynı zamanda sosyal ve halkçı belediyeciliğe yönelmiş bir saldırıdır. Hiçbir saldırı bizi yolumuzdan döndüremez. Başkanımıza ve ekibine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de saldırının Başkan Bozbey'in vatandaşlarla görüşmek üzere sahada bulunduğu sırada gerçekleştiğini vurgulayarak, "Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, Başkanımıza ve ekibine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" açıklamasında bulundu.

Başkan Bozbey'e yönelik saldırı girişimiyle ilgili gelişmelerin takip edildiği bildirildi. - BURSA

Kaynak: İHA

