Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, 2024 Yılına Çalışanlarıyla Birlikte Girdi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Büyükşehir Belediyesi çalışanlarıyla yeni yıl kutlamasında bir araya geldi. Hep birlikte başarıyla, sevgiyle ve dayanışmayla Bursa'nın eşsiz hikayesini yazmaya başladıklarını söyleyen Başkan Bozbey, "Bursa'nın her gülümseyen yüzünde sizlerin emeği ve alın teri olduğunu biliyoruz. 17 ilçeye güzel hizmetleri hep birlikte götüreceğiz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, 'Yeni Yıl Kutlama Programı' kapsamında Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde çalışan personelle buluştu. Mesai arkadaşlarının yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Bozbey, belediye çalışanlarının yeni yılını tek tek tebrik etti. Merinos Fuaye Alanı'ndaki programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Erdem Saker, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri ve belediye personelleri katıldı. Yeni yıl heyecanını hep birlikte yaşayan belediye çalışanları, 2025'e dair umutlarını ve motivasyonlarını tazeledi.

"Sizlerin emeği ve alın teri olduğunu biliyoruz"

Yeni yıl heyecanını paylaşmak üzere bir araya geldiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, daha yaşanabilir bir Bursa için nitelikli hizmetlerin üretilebilmesi anlamında önemli adımlar attıklarını belirtti. Gelişen, güçlenen, güvenli, geçinen ve gülümseyen kent için yoğun bir şekilde hep birlikte çalıştıklarını ifade eden Başkan Bozbey, "Hep birlikte başarıyla, sevgiyle ve dayanışmayla Bursa'mızın eşsiz hikayesini yazmaya başladık. Şimdi kentimizin geleceğine yön verecek önemli hedefleri birer birer gerçeğe dönüştürmek için yolumuza devam ediyoruz. Bursa'nın her gülümseyen yüzünde sizlerin emeği ve alın teri olduğunu biliyoruz. Yeni yılı çalışma arkadaşlarımızla kutlamak istedik. Bu amaçla bir araya geldik. Hepinize, bu büyük aileye kattığınız değerler için sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

"Birlikte yürümekten gurur duyuyorum"

Her adımı adalet, eşitlik ve katılımcılık ile hak temelli bir anlayışla attıklarını dile getiren Başkan Bozbey, hiçbir vatandaşı geride bırakmadan herkesin yaşamını kolaylaştırmayı hedeflediklerini anlattı. Esnaftan çiftçiye, üniversite öğrencilerinden okul öncesi çocuklara, kadınlardan engelli bireylere kadar sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini hep beraber sunduklarını söyleyen Başkan Bozbey, "Göreve geldiğimiz günden bu güne kadar birçok önemli projeyi hep birlikte hayata geçirdik. Milli bayramlarımızı ve özel günlerimizi, Bursa'mızın özlediği coşku ve birliktelikle hep beraber kutladık. Her bir çalışma arkadaşıma emekleri için teşekkür ediyorum. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde onun bize emanet ettiği ilkelere sıkı sıkıya bağla bir şekilde geleceğe çalışma arkadaşlarımla birlikte yürümekten gurur duyuyorum" dedi.

"Sağlık, huzur, mutluluk, başarı hepimizin olsun"

Yeni yılın; yeni umutların, yeni hedeflerin ve daha güçlü birlikteliklerin habercisi olacağına inandığını anlatan Başkan Bozbey, 2025 yılında Bursa'nın 17 ilçesinin her mahallesinde ve sokağında daha fazla mutluluk ve umut yeşerteceklerine inandığını dile getirdi. Birliktelik ruhunu büyüttükçe Bursa'nın her geçen gün daha da güçleneceğini ifade eden Başkan Bozbey, " Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 13 bin 850 civarında çalışanıyla hepimiz büyük bir aileyiz. İyi günde, kötü günde her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Çalışma arkadaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak da bizim sorumluluğumuzdur. Bu konuda da çalışmalarımız var. Sizlerin de Bursalıları güler yüzle karşılamanızı, çözümcül yaklaşımla sorunlarına yaklaşmanızı istiyorum. 17 ilçeye güzel hizmetleri hep birlikte götüreceğiz. Her bir çalışma arkadaşımıza güveniyorum. Yeni yılınızı kutluyor, sağlık, huzur, mutluluk, başarı hepimizin olsun diyorum" dedi. - BURSA