Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Barosu'ndan Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddetle Mücadele Protokolü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Barosu'ndan Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddetle Mücadele Protokolü

Geniş Video İzle

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Barosu, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde, şiddete uğramış kadınlar ve çocuklar için hukuki danışmanlık ve psikososyal destek sağlayacak bir protokol imzaladı. Bu iş birliği, kadına ve çocuğa yönelik şiddetin önlenmesine yönelik farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

11.10.2024 11:36  Güncelleme: 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükşehir ve Bursa Barosu'ndan kadına ve çocuğa yönelik şiddete karşı iş birliği

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Barosu, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde anlamlı bir protokole imza attı. Yapılan iş birliğiyle, şiddete uğramış ya da şiddet riski altında bulunan kadınlara ve beraberindeki çocuklara ücretsiz olarak hukuki danışmanlık ve psikososyal destek sağlanacak.

Bursa'nın daha yaşanabilir ve güvenli bir kent olması için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer kurumlarla önemli projelere imza atıyor. Son günlerde kadına ve çocuklara yönelik şiddet olayları artarken, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Barosu arasında önemli bir protokole imza atıldı. Protokol kapsamında, şiddete uğramış ya da şiddet riski altında bulunan kadınlar ve beraberindeki çocuklar için hukuki danışmanlık ve psikososyal destek sağlanacak. Bu hizmetler nitelikli ve ücretsiz bir şekilde sunulacak. Ayrıca, çocuk hakları temelinde yürütülecek farkındalık çalışmaları ve etkinlikleriyle toplumun her kesiminde çocukların hakları korunacak. Protokol, kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadele için gerekli tüm hukuki ve toplumsal destek mekanizmalarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

"Şiddetin önlenmesinde önemli bir rol oynayacak"

Protokol töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kadına yönelik şiddetin giderek arttığına dikkat çekti. Bu durumun kabul edilemez olduğunu ve duyarlılığın artması gerektiğini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, "Her gün yeni bir kadın cinayeti haberiyle karşılaşıyoruz. Bu tablo hepimizi derinden üzüyor. Bu konuda toplumda farkındalığı artırmalıyız. Bursa Barosu ile yaptığımız iş birliği, kadınlara ve çocuklara hukuki destek sağlayacak. Şiddetin önlenmesinde de önemli bir rol oynayacak. Ayrıca İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını da kabul etmiyoruz. Bu sözleşme, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde hayati bir öneme sahiptir. 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' diyerek bu iş birliğini hayata geçiriyoruz" dedi.

Sahada kadın ve çocuk hakları için etkin bir şekilde mücadele ettiklerini belirten Bursa Barosu Başkanı Metin Öztosun, Kadın Hakları Merkezi, Çocuk Hakları Merkezi ve Adli Yardım Merkezi'nde de hukuki destek sağladıklarını vurguladı. Öztosun, bakış açısı değişmedikçe kadın cinayetlerinin, çocuk hakları ihlallerinin ve istismar vakalarının devam edeceğini söyledi. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının kadınların korunmasını zayıflattığını ifade eden Öztosun, "Sözleşmeden bir gecede çıkıldı. 6284 sayılı kanun da zayıflatıldı. Bursa Barosu olarak, İstanbul Sözleşmesi'ni sahada fiilen uygulamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmalarının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile Bursa Barosu Başkanı Metin Öztosun tarafından protokole imzalar atıldı.

Öte yandan Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından '11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü' dolayısıyla bir basın açıklaması yapıldı. Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Derya Şimşek Aksakal, kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği istediğinin altını çizdi. 6284 sayılı yasanın etkin şekilde uygulanmasını beklediklerini söyleyen Aksakal, kadın-kız çocukları cinayetlerine, istismar, taciz ve tecavüzlere karşı hep birlikte farkındalık çalışmaları yaptıklarını söyledi. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında 'Dünyayı Değiştiren Kadınları Öğreniyor, Resmini Yapıyorum' başlığıyla resim yarışması düzenleyeceklerini belirten Aksakal, ayrıca Narin Güran gibi öldürülen kız çocuklarını hep hatırlatmak için 'Kız Çocukları Ormanı' kuracaklarını açıkladı.

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnsan Hakları, Politika, Hukuk, Kadın, Yerel, Çocuk, Dünya, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Barosu'ndan Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddetle Mücadele Protokolü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:42 Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi
11:34 2’si çocuk 5 kişiyi katleden caninin cezası belli oldu 2'si çocuk 5 kişiyi katleden caninin cezası belli oldu
11:06 ATM’lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu ATM'lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu!
10:19 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı
09:56 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf’un İstanbul’daki bazı şubeleri boş kaldı Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un İstanbul'daki bazı şubeleri boş kaldı
17:09 Monaco’da lüks aracının kontrolünü kaybederek park halindeki lüks araçlara dalan kadın sürücü, 1 milyon sterlinlik zarara sebep oldu Monaco'da lüks aracının kontrolünü kaybederek park halindeki lüks araçlara dalan kadın sürücü, 1 milyon sterlinlik zarara sebep oldu
17:01 Dorukhan Toköz’den çok konuşulacak Beşiktaş itirafı Dorukhan Toköz'den çok konuşulacak Beşiktaş itirafı
16:57 Bakanlıktan izin alıp çiftçilerin başına bela olan domuzu avladılar Bakanlıktan izin alıp çiftçilerin başına bela olan domuzu avladılar
16:51 Yabani için karar verildi Sevilen dizinin hayranları bu haberi bekliyordu Yabani için karar verildi! Sevilen dizinin hayranları bu haberi bekliyordu
16:44 13 gündür haber alınamayan Rojin’in başörtüsü bulundu 13 gündür haber alınamayan Rojin'in başörtüsü bulundu
16:41 Londra’da 60 yaşındaki yolcuyu metro raylarına atan evsiz adam, müebbet hapis cezasına mahkum edildi Londra'da 60 yaşındaki yolcuyu metro raylarına atan evsiz adam, müebbet hapis cezasına mahkum edildi
16:34 Basın toplantısına damga vuran an Ne anlama geldiğini hemen açıkladı Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı
16:28 Tanınmış Çift Altınbaşaklar’ın Boşanma Kararı ve Programdaki Tansiyon Yükselişi Tanınmış Çift Altınbaşaklar'ın Boşanma Kararı ve Programdaki Tansiyon Yükselişi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 12:55:04. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Barosu'ndan Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddetle Mücadele Protokolü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.