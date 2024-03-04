Bursa'da 10 Yıldır Tapusunu Alamayan Mağdurlara Biber Gazı ile Saldırı

ZEHRA DEĞİRMENCİ
Bursa'da Akkoçlar İnşaat firmasından satın aldıkları evlerinden noterden gelen ihtarname ile bir hafta içinde çıkarılmak istenen ve 500 bin liraya kadar işgaliye ödenmesi talep edilen 55 aile, site bahçesinde basın açıklaması düzenlemek istedi. Açıklama yapmak isteyenlere karşı tarafın biber gazıyla müdahale etmesinin ardından bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde bulunan Osmangazi Evleri'nde ikamet eden ve 2014 yılından beri mahkeme sürecinde olan 55 aile, Akkoçlar İnşaat firmasından satın aldıkları evlerinden noterden gelen ihtarname ile bir hafta içinde çıkarılmak istendi. Müteahhit ve arsa sahipleri arasında yaşanan ihtilaf nedeniyle borçları olmamasına rağmen on yıldır mülk sahibi olarak ikamet ettikleri evlerinden çıkarılmak istenen mağdurlar, sitenin bahçesinde basın açıklaması düzenledi. Sorun yaşanılan müteahhit ise basın açıklamasına biber gazıyla müdahale etmeye çalıştı.
Biber gazından etkilenen bir kadın ambulans ile hastaneye kaldırılırken her iki grup birbirinden şikayetçi oldu.
Basın açıklamasıyla müvekkillerinin mağduriyetini anlatan Osman Atalay Akman, şöyle konuştu:
11.07.2007 tarihinde Akkoçlar İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile arsa sahipleri arasında, 'Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi' yapılmıştır. Sözleşme gereği en az 200 daire ve 110 metrekare yüzölçümüne sahip olmak üzere ve taşınmaz maliklerine 200 daireden 57 tanesinin verilmesi ve imar durumunda olası artışlardan yüzde 35'ini maliklere vermek şartı ile taşınmaz üzerinde site inşa etmek üzere Akkoçlar İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. vaat ve taahhüt etmiştir.
"DAİRELERİN TAMAMI ARSA SAHİPLERİ ADINA TAPUDA TESCİL ETTİREREK TESLİM EDİLMİŞ"
Akkoçlar İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret ve Turizm Ltd. Şti., arsa sahipleri ile noterde yaptıkları sözleşmede belirtilen şartları yerine getirip inşaatı yüzde 99 oranında tamamlamış ve anlaşmış oldukları dairelerin tamamını 'arsa sahipleri adına' tapuda tescil ettirerek teslim etmiştir. Akkoçlar İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret ve Turizm Ltd. Şti. kendisine kalan Bursa İli Osmangazi İlçesi Sırameşeler Mahallesi 2 bin 402 Ada 358 Parselde bulunan daireleri, Türk Borçlar Kanunu 184'üncü madde kapsamında hazırlanan, "Konut Satış Sözleşmeleri" gereğince daire bedelleri müvekkillerimiz tarafından Akkoçlar İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret ve Turizm Ltd. Şti. ödenmiş, Akkoçlar İnşaat tarafından da daireler müvekkillerimizin kullanımı amacıyla kendilerine teslim edilmiştir. Müvekkillerimiz bu konutlarda yaklaşık on yıldır malik sıfatıyla oturmakta, aidatlarını ve demirbaş ödemelerini yapmaktadır."
TAPU DEVİRLERİNİ ARSA SAHİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR
Sorunun kaynağının müvekkilleri değil, müteahhit ve arsa sahipleri olduğunun söyleyen, Akman, "Ancak müteahhit ile arsa sahipleri aralarındaki çeşitli husumetler ve anlaşmazlıklar nedeniyle tek kuruş dahi borcu bulunmayan müvekkillere tapu devirlerini arsa sahipleri tarafından gerçekleştirilmemiştir. Müvekkiller tarafından satış bedeli ödenen dairelerin tapu devirleri bugün, yarın denilerek ve müvekkillere bağlı olmayan sorunlar dile getirilerek bugüne değin ertelenmiştir" şeklinde konuştu.
TAPULARINA KAVUŞMAK İÇİN DAVA AÇTILAR
Müvekkillerin mağduriyeti sonlandırmak adına dava yoluna gittiğini belirten Akman, "Tapu devirlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Bursa 1. Tüketici Mahkemesinde dava açılmıştır. Söz konusu dava derdest durumdadır ve alınan Bilirkişi Raporunda sitenin yüzde 99 oranında tamamlandığı ve tüm tapuların arsa sahipleri adına tescil edildiği tespit edilmiştir" dedi.
"MÜVEKKİLLER 10 YIL BOYUNCA BU KONUTLARDA MALİK SIFATIYLA OTURMUŞLAR"
Müvekkillerinin noter kanalıyla gelen ihtarname ile evlerinden kovulmak istendiğine değinen Akman, "Bu defa arsa sahipleri tarafından yaklaşık 10 yıldır müvekkillerin bu konutlarda malik sıfatıyla oturdukları, tüm aidat ve demirbaş ödemelerin yine bu sıfatla yapıldığı bilinmesine rağmen müvekkillere oturdukları konutu 7 gün içerisinde boşaltma, 500 bin TL bugüne kadar işlemiş ecrimisil bedeli ve 25 bin TL ecrimisil tazminatı ödenmesi yönünde ihtarname gönderilmiştir. Bu insanlar borcunu ödemiş, kıt kanaat ile bir konut alabilmişlerdir. Arsa sahipleri ile müteahhit arasındaki anlaşmazlığın tarafı müvekkiller değildir. Bunu her iki tarafta çok iyi bilmektedir. Müvekkiller 10 yıl boyunca bu konutlarda malik sıfatıyla oturmuşlar, bugüne değin hiç kimse müvekkillerin bu konutları haksız işgal ettiklerini iddia dahi etmemiştir" ifadelerini kullandı.
"MÜTEAHHİT ŞİRKETİ TASFİYE ETMEYE ÇALIŞIYOR"
Müteahhitin şirketi tasfiye etmeye çalıştığına dikkat çeken Akman, "Madem bu konutlar sorunlu idi arsa sahipleri neden bu konutların satışına ve müvekkillerin bunca yıl oturumuna izin vermiştir. Madem haksız bir şekilde işgal ediyorlardı neden sitenin birçok ihtiyacı bu insanlar tarafından karşılanmış ve aidat, demirbaş ödemeleri alınmıştır. Söz konusu müteahhit şirket tasfiyesini istemiş ve ortadan kaybolmanın yollarını aramakta, arsa sahipleri ise haksız ve hukuksuz bir şekilde bu insanları kimi zaman sözlü olarak kimi zaman ihtarname gibi hukuki argümanları kullanarak müvekkilleri evsiz bırakmakla tehdit etmektedir. Osmangazi Evlerinin sorunu hukuki olduğu kadar toplumsal da bir sorundur. Yerel Seçimin yaklaştığı şu günlerde siyaset makamını çözümün bir parçası olmaya ve yetkilileri göreve davet ediyoruz "diye konuştu.
MÜTEAHHİT DAHA ÖNCE DEVLET OKULUNU SATILIĞA ÇIKARMIŞTI
Olaya konu olan aynı müteahhit geçmiş dönemlerde de Osmangazi Evleri'nin hemen yanındaki Mehmet Zahit Kotku Ortaokulu ve Demirtaşpaşa Endüstri Meslek Lisesi'ni satılığa çıkarmıştı.
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