Bursa\'da 148 itfaiye kursiyeri komando benzeri eğitimle göreve hazırlanıyor

Bursa'da itfaiyeci olabilmek için ter döken 148 kursiyer komandoları aratmıyor. Komando birliklerine verilen eğitimlere benzer eğitimden geçen gençler fiziksel testlerin yanı sıra ekip çalışması ve hızlı karar verebilme yeteneklerinden de sınava tabi tutuluyor. İtfaiyeci adaylarının zorlu yangın ve arama kurtarma tatbikatları da nefesleri kesiyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ve Eğitim Şube Müdürlüğü'nde 148 kursiyer, zorlu eğitimlerden geçiyor. Sabahın erken saatlerinde güne spor yaparak başlayan kursiyerler, gün içerisinde gelen anonslarla birlikte gerçeği aratmayan kurtarma ve yangın tatbikatlarına katılıyor. Fiziksel dayanıklılığın yanı sıra ekip çalışması ve hızlı karar verme becerilerinin de sınandığı eğitimlerde boncuk boncuk terleyen itfaiye erleri, komandoları aratmıyor.

İtfaiyecilik mesleğinin gerektirdiği zorlu şartlara hazırlanan kursiyerler, eğitim sürecinde birbirinden farklı senaryolarla karşı karşıya kalıyor. Gerçek bir olayda yaşanabilecek durumların canlandırıldığı tatbikatlarda kursiyerlere, yangına müdahaleden mahsur kalan kişilerin kurtarılmasına kadar birçok konuda uygulamalı eğitim veriliyor.

Onlar için gün, sabah sporuyla başlıyor

Kursiyerlerin yoğun eğitim programı sabahın erken saatlerinde başlıyor. Güne spor yaparak başlayan 148 kursiyer, fiziksel dayanıklılıklarını artırmak amacıyla çeşitli egzersiz ve çalışmalar gerçekleştiriyor. Zorlu geçen spor programının ardından kursiyerler, gün içerisinde kendilerini bekleyen uygulamalı eğitimlere hazırlanıyor. İtfaiyecilik mesleğinde fiziksel gücün ve dayanıklılığın büyük önem taşıması nedeniyle kursiyerlerin kondisyonları da eğitim boyunca yakından takip ediliyor. Ağır ekipmanlarla çalışmak, merdivenlerden çıkmak, dar alanlarda hareket etmek ve uzun süreli kurtarma operasyonlarında görev almak gibi durumlara hazırlanan kursiyerler, eğitimlerde güçlerini sonuna kadar kullanıyor. Yaptıkları eğitim ve tatbikatlarda boncuk boncuk terleyen itfaiye erlerinin eğitimleri komandoları aratmıyor.

Anons geliyor, herkes bir anda harekete geçiyor

Eğitimlerin en dikkat çekici bölümlerinden birini ise anonslarla başlayan tatbikatlar oluşturuyor. Kursiyerler, herhangi bir anda gelen anonsla birlikte hızlı şekilde hazırlanarak kendilerine verilen görevi yerine getirmek için harekete geçiyor. Anonsun ardından ekipmanlarını alan kursiyerler, senaryoya göre olay yerine intikal ediyor. Burada karşılarına çıkan duruma göre hareket eden ekipler, kimi zaman yangına müdahale ederken kimi zaman da mahsur kalan kişiyi kurtarmak için çalışma yürütüyor. Gerçek olaylarda saniyelerin bile büyük önem taşıması nedeniyle tatbikatlarda hız kadar doğru müdahale yöntemleri de ön planda tutuluyor. Kursiyerlerden, heyecan ve stres altında verilen talimatları doğru şekilde uygulamaları ve ekip arkadaşlarıyla koordineli hareket etmeleri bekleniyor.

Yangın söndürme eğitimi gerçeği aratmıyor

Kursiyerlere verilen eğitimlerin önemli bir bölümünü yangın söndürme çalışmaları oluşturuyor. Yangın sırasında yapılması gerekenler, ekipmanların kullanımı ve alevlere müdahale yöntemleri uygulamalı olarak gösteriliyor. Tatbikatlarda kursiyerler, yangının büyümesini engellemek ve kontrol altına almak için ekip halinde hareket ediyor. Üzerlerindeki koruyucu kıyafetler ve kullandıkları ekipmanlarla zorlu şartlarda görev yapan kursiyerler, zaman zaman yüksek sıcaklık ve yoğun dumanla karşı karşıya kalabilecekleri durumlara hazırlanıyor. Eğitimler sırasında ekip arkadaşlarıyla koordineli hareket eden kursiyerler, bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan çevredeki muhtemel tehlikelere karşı dikkatli davranıyor.

Mahsur kalanları kurtarmak için zorlu parkurları aşıyorlar

Kurtarma eğitimlerinde ise mahsur kalan kişilerin güvenli şekilde bulunduğu yerden çıkarılması üzerine senaryolar uygulanıyor. Kursiyerler, kendilerine verilen göreve göre farklı ekipmanlar kullanarak kurtarma çalışması gerçekleştiriyor. Dar alanlarda hareket etme, yüksek noktalardan kurtarma ve zorlu şartlarda olay yerine ulaşma gibi senaryoların uygulandığı eğitimlerde ekip çalışması ön plana çıkıyor. Kursiyerler, verilen görevi tamamlayabilmek için birbirlerine destek olarak hareket ediyor. Tatbikatlar sırasında yapılan hatalar ise eğitimciler tarafından değerlendirilerek kursiyerlere doğru müdahale yöntemleri aktarılıyor. Böylece kursiyerlerin yalnızca fiziksel olarak değil, olay anında doğru karar verebilme açısından da kendilerini geliştirmeleri amaçlanıyor.

Eğitimlerde ekip ruhu ön planda

İtfaiyecilikte ekip çalışmasının önemine dikkat çekilirken, kursiyerlerin eğitim sürecinde birlikte hareket etmesine büyük önem veriliyor. Gerçek bir yangın veya kurtarma olayında tek kişinin müdahalesinin yeterli olmayabileceği durumlara karşı ekiplerin koordinasyon içerisinde çalışması sağlanıyor. Kursiyerler, tatbikatlarda görev paylaşımı yaparak aynı hedef doğrultusunda hareket ediyor. Bir grubun yangına müdahale ettiği senaryolarda diğer ekipler güvenlik ve kurtarma çalışmalarını yürütüyor. Bu çalışmalar sayesinde kursiyerlerin hem birbirlerine güvenmeleri hem de olay sırasında ekip arkadaşlarının görevlerini bilmeleri hedefleniyor.

Eğitimlerin sonunda yapılan değerlendirmelerde kursiyerlerin performansları ele alınırken, eksik görülen noktalar yeniden çalışılıyor. Amaç ise eğitim sürecini tamamlayan personelin göreve başladığında karşılaşabileceği zorlu olaylara hazırlıklı olması. Dağda ve Arazide Arama Kurtarma Amiri Kadir Uzun, "Eğitimlerimiz Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında 'Temel İtfaiyecilik Eğitimi' olarak yapılmaktadır. 148 personelimiz yeni geldi. Bu 148 kursiyer, 464 saat hem arama-kurtarma hem de yangın eğitimleri almaktadır. 1 Ekim itibariyle eğitimlerimiz sonlanacak. Arkadaşlarımız eğitim sonunda, Bursa'daki gruplara dağıtılacak. 148 kursiyerin bir kısmı arama-kurtarmaya, bir kısmı idari işlere ve bir kısmı da yangın önlem birimimize gidecek. Biz arama-kurtarma eğitmenleri olarak, yüksekte ve derinlikte çalışma, sedye ile kurtarma, makara ve emniyet sistemleri becerilerini hedefledik. Bu eğitimleri görmelerinin amacı, olay yerinde doğru ekipmanları seçebilmeleri. Emniyetli şekilde sistem kurabilmeleri ve ekip halinde çalışabilmelerini hedefledik. Bizde spor şart, yeri geldiğinde vatandaşı taşımamız gerekiyor. Bunun için kondisyon şart. Her sabah 45 dakika spor yapıyorlar. Aramızdaki bayan personeller tabii ki erkekler kadar güçlü değiller, ama onlar da farklı yönleriyle başarılılar" dedi.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma Eğitim Şube Müdürlüğü'nde eğitmen olarak görev yapan Kamile Yıldırım Uzun, "Eğitimlerimiz 3 ana koldan ilerlemekte. Bunlar araç, yangın ve arama-kurtarma eğitimleri. Biz yangın eğitmenleri olarak konteyner yangın uygulamaları, sıvı ve gaz yangınlarına müdahale ve araç yangınlarına müdahaleyi burada uygulamalı olarak gösteriyoruz. Mesleğimiz güç ve kondisyon isteyen bir meslek. Bunun için çeşitli antrenmanlar var. Biz de kadınlar olarak buna önem veriyoruz" diye konuştu.