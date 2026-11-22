Bursa'da bir oto tamir ustası, oğlunun ve çıraklarının GTA 6 heyecanına kayıtsız kalmadı. Çıraklarının boş zamanlarında oyun oynayarak vakit geçirmesi için iş yerine PlayStation alan usta, sanayide alışılmışın dışında bir uygulamaya imza attı. İş yoğunluğunun olmadığı saatlerde tamirhanede bir araya gelen usta ve çıraklar, GTA 6 oynayarak stres atıyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi Kebir Sokak'ta bulunan bir oto tamirhanesinde yaşananlar, görenlerin yüzünü gülümsetti. Yaklaşık 38 yıldır oto tamircilik yapan Baykal Çalışkan, oğlunun PlayStation oynadığı sırada çırakların kendi aralarında GTA 6 hakkında konuştuklarını duydu. Çıraklarının da oyuna ilgi duyduğunu ancak maddi imkanlar nedeniyle PlayStation alamadıklarını öğrenen Çalışkan, iş yerine oyun konsolu almaya karar verdi. İş yerinin bir köşesine kurulan PlayStation, kısa sürede usta ve çırakların ortak eğlencesi haline geldi. İşlerin sakin olduğu zamanlarda bir araya gelen genç çıraklar, GTA 6 oynayarak günün yorgunluğunu atıyor.

ÇIRAKLIKTAN GELEN USTA HALLERİNDEN ANLIYOR

38 yıldır mesleğin içinde olduğunu belirten oto tamir ustası Baykal Çalışkan, kendisinin de çıraklıktan yetiştiğini ve gençlerin yaşadığı zorlukları bildiğini söyledi. Çalışkan, "16 yaşımdan beri bu işi yapıyorum. 38 senedir mesleğin içerisindeyim. 20 seneden beri Bursa'da hizmet veriyoruz. Baktım oğlan oynuyor, dedim ki çıraklar da boş zamanlarında oynasın, hem vakit geçirsin hem de eğlensinler. O yüzden PlayStation aldık, oğlumla beraber oynuyorlar. Tabii iş olmayınca, boş oturdukları saatlerde oynamalarına izin veriyoruz. Ben de bu mesleğe çıraklıktan geldim. Onların dertlerini biliyoruz. Neler yaşadıklarını biliyoruz. Aynı okulda okuduğum için çırakların halinden anlıyorum" dedi.

Baykal Çalışkan'ın oğlu Sezer Çalışkan ise mesleki eğitim kapsamında iş yerine gelen çırakların sanayide yaşadığı olumsuzlukların yanı sıra güzel örneklerin de bulunabileceğini göstermek istediklerini ifade etti. Çırakların ekonomik imkanlarının sınırlı olması nedeniyle oyun konsolunu kendilerinin aldığını belirten Sezer Çalışkan, "Mesleki eğitim merkezinden, okuldan bize gelen çıraklarımız var. Sürekli ustaların kötü davrandığı, sorunların yaşandığı, hatta hayatını kaybeden çocuklarımızın olduğu haberler gündeme geliyor. Bu tarz olumsuz örneklerin yanında güzel şeylerin de yaşanabildiğini göstermek açısından biraz çaba sarf ettik. PlayStation'ı alıp dükkana koyduk. Tabii ki iş saatleri dışında kafa dağıtmaları, eğlenmeleri ve günceli takip etmeleri için böyle bir şey yaptık. Maddi imkanları olmadığı için biz de ustalar olarak ön ayak olduk. Şimdi yavaş yavaş beraber oynuyor, eğlenceli vakit geçiriyoruz" diye konuştu.

13 YILDIR BEKLENEN OYUN

GTA serisinin yeni oyunu GTA 6'ya duyulan ilginin kendilerini de heyecanlandırdığını anlatan Sezer Çalışkan, oyunun çıkış sürecini uzun zamandır takip ettiklerini belirtti. Çalışkan, "GTA 5'ten GTA 6'ya geçiş yaklaşık 13 yıl sürdü. Bu süreçte sürekli küçük videolar ve tanıtımlarla insanları heyecanlandırdılar. Biz de onlardan biriyiz. GTA 6'nın çıkış fiyatı da çok gündem oldu. Alır mıyız, alamaz mıyız, oynayabilir miyiz diye düşündük. Sonrasında kısmet oldu, aldık. Şu anda deniyoruz, oynuyoruz. Daha önceden PlayStation alacağımızı konuşmuştuk ve oyunun çıkmasını bekliyorduk. İlk başta şaka yaparak alamayacağımızı, işlerin sakin olduğunu söylemiştik. Daha sonra fikir değiştirdiğimizi söyleyip konsolu dükkana getirdik. Herkes çok sevindi. Ben de günceli takip ettiğim için istekliydim. Hep beraber mutlu olduk. İşten arta kalan zamanlarda oynamaya devam edeceğiz. Cumartesi günleri biraz erken kapatıyoruz. Dükkanı kapattıktan sonra da oyun oynamayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.