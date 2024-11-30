Bursa'da Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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Bursa'da Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı Gerçekleşti

Bursa\'da Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı Gerçekleşti

Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılan toplantıda, Bursa İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) çerçevesinde depremsellik durumu ve kentsel dönüşüm ihtiyacı değerlendirildi. Özellikle Gemlik ilçesi için özel destekler gündeme geldi.

30.11.2024 17:08  Güncelleme: 17:13
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Bursa İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) çerçevesinde Deprem Masası'nda yer alan eylemlerin değerlendirildiği toplantı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, AFAD Bursa İl Müdürü Mehmet Buldan ile ilgili kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Toplantıda, Bursa'nın depremsellik durumu ve İRAP kapsamında yürütülen hazırlık çalışmaları detaylı bir şekilde ele alındı. Kentin sosyo-demografik ve ekonomik yapısı, ulaşım ve altyapı durumu, yerleşim yapısı ve afetsellik konuları değerlendirildi.

Gemlik için özel destekler gündemde

Toplantıda, özellikle Gemlik ilçesinin kentsel dönüşüm ihtiyacına dikkat çekildi. 23,5 hektarlık alanda hızlı bir kentsel dönüşüm sürecinin başlatılması gerektiği ifade edilirken, bu süreçte konteyner kent projesinin de hayata geçirilmesinin planlandığı belirtildi. AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, Gemlik'te konteyner kent kurulması konusunda gerekli desteklerin sağlanacağını vurguladı.

Gemlik'e yönelik gösterilen hassasiyet için teşekkür eden Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Bursa Büyükşehir Belediyemiz ve AFAD'ın Gemlik'e yönelik hassasiyetinden dolayı memnuniyet duyuyoruz. İlçemizin afetlere karşı dayanıklı hale gelmesi için tüm kurumlarımızla iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Bursa İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında düzenlenen toplantı, Bursa ve ilçelerinde afetlere karşı dirençli şehirleşme hedefi doğrultusunda atılacak adımların önemini bir kez daha ortaya koydu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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