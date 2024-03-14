Bursa\'da Atatürk Kapalı Spor Salonu\'nun Temeli Atıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden ayağa kaldırılacak olan Atatürk Kapalı Spor Salonu'nun temeli atıldı. Türkiye'nin bir spor devrimi yaşadığını belirten Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yeter ki yatırım olsun, 100 milyon değil 200 milyon değil, ne lazımsa destek verebileceklerini söyledi.
Bursa'da 1972 yılında inşaatı tamamlanarak hizmete açılan, şehrin yakın tarihinde önemli anılara sahne olan, ancak ekonomik ömrünü tamamladığı için risk raporları doğrultusunda 2020 senesinde yıkımları gerçekleştirilen Atatürk kapalı Spor Salonu, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından tekrar ayağa kaldırılıyor. Yıkım sonrası Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Mimarlar Odası tarafından ulusal mimari proje yarışması düzenlenmiş, jüri üyeleri tarafından spor salonuyla ilgili en uygun proje belirlenmişti. Şehir için önemli bir değer olan Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda çalışmalar, düzenlenen temel atma töreniyle başladı. Yeni yapılacak olan salonda, basketbol süper lig maçlarının oynanabileceği FIBA onaylı 3100 kişi kapasiteli basketbol sahası, soyunma odaları, fitness salonu, branş spor salonları gibi alanlar ve kapalı otopark yer alacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı Süper Toto Teşkilat Başkanlığı'nın destekleriyle yapılan salon, yeni modern mimarisiyle önemli bir cazibe merkezi olacak.
Törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bursa sporda güzel yatırımlar yapıyor. Bursa bir spor kentidir. Bursa'ya şehrin merkezinde böyle spor merkezi yakışır. Biz iş yaparız. Hizmet üretiriz. Bunları belediye başkanlarımızla beraber yapıyoruz. Kazandırdığımız eserler ortadadır. Bunların hepsi gençler içindir. Türkiye, bir spor devrimi yaşıyor. Son 22 yılda yapılan eserler ortadadır. Binlerce tesisler yapıldı. Eskiyenleri ise yerinde yenilerini yapıyoruz. Bu spor salonunda da birçok şampiyonalar yaşanmış. Ama ömrünü tamamlamış. Şimdi yeniden aynı yerinde aynı ismiyle yükselecek. Biz destek vermeye razıyız. 100 milyon değil, 200 milyon değil ne lazımsa yardımcı olmaya hazırız. Yeter ki gençler, aileler spor yapsın" dedi.
Ailelere seslenen Bakan Aşkın, "Birçok çocuğu ilk defa sporlar, yüzmeyle, basketbolla tanıştırdık. Onları kötü alışkanlıklardan kurtardık. Belediye başkanlarımız ve aileler yeter ki istesin. Biz herkes için sporu onlarla buluştururuz. Türkiye, spor devrimi devam ediyor. Eser üretmeye, bu ülkenin gençleri için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Gençlere seslenen AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Burada sizler için hizmet vermek isteyen kadrolar var. Biz hizmet üretiyoruz. Onlar ise laf üretiyor. Bursa'ya daha fazla ne yapabiliriz. Gençleri nasıl mutlu edebiliriz diye gece gündüz projeler üretiyoruz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın bazı projeleri diğer illere de örnek oldu" dedi.
Sporun dünyada dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın insanları bir araya getiren en önemli olgulardan biri olarak görüldüğünü ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak sporun gücünü ve faydalarını çok iyi biliyor ve yatırımlarımızı, bu alanı önceleyerek yapıyoruz. Sporun, sporcunun ve gençlerin dostu olma konusunda iddialıyız. Özellikle genç nesillerin, spora olan ilgisini artırmak ve sporu hayatlarının bir parçası haline getirmek için çok çeşitli projelere imza atıyoruz. Spor tesislerimizi modernize ediyor, yeni spor alanları açıyor, spor kulüplerimize ve sporcularımıza destek oluyoruz. 26 branş, 4 spor kompleksi, 17 sportif tesis, 2023 yılı itibari ile 69 bin 250 lisanslı sporcu, 2 bin 250 aktif spor yaptırılan sporcu, 124 milli sporcu, 99 branş antrenörü, branşlarında aktif görevli kadro ile Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü bizim gurur kaynağımız. Sporu sevdirmek ve yaygınlaştırmak hedefiyle her yıl düzenli olarak yaptığımız yaz-kış spor okulları, spor organizasyonları ve spor şenlikleri kapsamında hayatında hiç spor yapmamış 5 bine yakın genci sporla buluşturuyoruz. Şehrimizin farklı mahallelerindeki 533 amatör spor kulübüne toplam 8 milyon lira nakdi yardımda bulunduk" diye konuştu.
Yaklaşık 50 yıllık Atatürk Spor Salonu artık miadını doldurduğunu belirten Başkan Aktaş, "Öyle ki insanların tepesine yıkılacak duruma gelmişti. Bizler de yıkımını gerçekleştirerek, mimarlar odamızla birlikte Atatürk Spor Salonu ile ilgili bir ulusal mimari proje yarışması düzenledik. Bursa Akademik Odalar Birliği çatısı altında bir araya gelen değerli jüri üyeleri, spor salonu ile ilgili en uygun projeyi belirledi. Mimarlar Odasına, Bursa Akademik Odalar Birliği'ne desteklerinden dolayı özellikle teşekkür etmek istiyorum. Yeni yapılacak olan atatürk kapalı spor salonu'nda, basketbol süper lig maçlarının oynanabileceği FIBA onaylı 3 bin 100 kişi kapasiteli basketbol sahası, soyunma odaları, fitness salonu, branş spor salonları gibi alanlar ve kapalı otopark yer alacak. Özetle Bursaspor tarihinde silinmez izleri bulunan Atatürk Spor Salonu yeni modern mimarisiyle, Bursalı gençlerimizin salon sporlarıyla buluşurken tercih edecekleri önemli bir cazibe merkezi olacak" dedi.
Gençlik ve Spor Sakanlığı'nın 100 milyon lira destek verdiğini belirten Başkan Aktaş, "Atatürk spor salonu üzerinden şahsımla alakalı bir sürü tezvirat üretildi. Atatürk ismini silmek için salonun yıkıldığını ileri sürenlerler mi olmadı, yenisinin yapılmayacağını iddia edenler mi çıkmadı. Hiçbirini dikkate almadım, almam da. Spor salonumuza yine 'Atatürk Spor Salonu' adını vereceğiz. 18 bin 720 metrekareden oluşacak spor salonunun tabelasını bizzat ben çakacağım" diye konuştu. - BURSA
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