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Bursa'da başıboş at sokak ortasında yere yığıldı - Son Dakika
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Bursa'da başıboş at sokak ortasında yere yığıldı

Bursa'da yolun ortasında yürüyen at yere yığılıp telef oldu. Polis ve belediye ekipleri olay yerine sevk edildi. Atın sahibi aranıyor.

22.12.2023 - 09:50,
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- Bursa'da başıboş at sokak ortasında yere yığıldı

BURSA - Bursa'da yolun ortasında yürüyen at yere yığılıp telef oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri geldi.

Olay merkez Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi Meyveli Sokak üzerinde meydana geldi. Yolun ortasında başıboş şekilde yürüyen at birden yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Atın öldüğü anlaşılınca Yıldırım Belediyesi ekipleri tarafından iş makinesi yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Polis ekipleri atın sahibini bulmak için çalışma başlattı.

Atın sahibi tarafından arabayı çekmek için kullanıldığı öğrenildi.

Bursa\'da başıboş at sokak ortasında yere yığıldı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursa'da başıboş at sokak ortasında yere yığıldı - Son Dakika
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