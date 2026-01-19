Bursa\'da belediye otobüsünde tehlikeli yolculuk

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesi Cengizhan Caddesi üzerinde seyir halindeki belediye otobüsünün arkasına tutunarak ilerleyen 4 çocuk, çevrede paniğe neden oldu. Tehlikeye aldırış etmeyen çocuklar, elleriyle otobüse tutunup ayaklarını yere sürterek adeta dans eder gibi yolculuk yaptı.

Görenlerin hayretle izlediği olayda, çocukların hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attığı belirtildi. O anlar çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekerken, muhtemel bir kazaya davetiye çıkaran tehlikeli yolculuk kısa süre sonra sona erdi.

Vatandaşlar, benzer olayların yaşanmaması için yetkililerin önlem almasını isterken, ailelere de çocuklarını bu tür tehlikeli davranışlara karşı uyarmaları çağrısında bulundu. - BURSA