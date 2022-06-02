Bursa'da bir çiftçinin tarlasında Japonların her yerde aradığı 1600 dolarlık mor taşlar keşfedildi - Son Dakika
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Bursa'da bir çiftçinin tarlasında Japonların her yerde aradığı 1600 dolarlık mor taşlar keşfedildi

02.06.2022 10:44

Bursa'da çiftçilik yapan Ali Aydın, tarlasını sürdüğü sırada mor renkli taşlar keşfetti. Çiftçinin değersiz sandığı taşların Japonların uğur taşı olarak bilinen taş olduğu ortaya çıktı. Taşların tonu 1600 dolara satılıyor.

Harmancık ilçesi Akpınar köyünde yaşayan Ali Aydın, tarlasında bulunan çok sayıda mor renkli taşları inceletmek istedi. Yapılan incelemeler sonucu bu taşların 'Mor Jade' taşı olduğu anlaşıldı. Tonu bin 600 dolar olan ve sadece bu bölgede çıktığı bilinen başlıca jadeit, kuvars, flogopit, klorotoid, epidot ve ortoklas altı mineralin renklerinin bir karışımı olarak ortaya çıkan mor renk bu taşlar kamyonlarla köylüden ucuz fiyata satın alındı ve çoğu çalındı.

Bursa'da tarlasını süren çiftinin kepçesinin çarptığı taş, Japonların her yerde aradığı taş çıktı! Değeri göz seğirtiyor

JAPONLARIN UĞUR TAŞI

Mor renk taşların takı tasarımında kullandığı ortaya çıktı. Japonların uğur taşı olarak bilinen taştan elinde 1 ton kadar kalan Ali Aydın, taşları alıcı bulduğu taktirde 60 bin liraya satmayı düşünüyor. Büyük bir serveti kaçıran Aydın, elinde kalan son taşlarla küçük de olsa para kazanmayı hedefliyor.

Bursa'da tarlasını süren çiftinin kepçesinin çarptığı taş, Japonların her yerde aradığı taş çıktı! Değeri göz seğirtiyor

KAMYONLA GELİP ÇALDILAR

Tarlasından çıkan taşlarının kamyon kamyon çalındığını ifade eden Ali Aydın, "Tarlamda mor renk taşlar vardı, bu taşların değerli olduğu anlaşıldı, gelen giden aldı götürdü, gece gelip kamyon kamyon çaldılar. Biz taşın değerini anlayana kadar tarlamdaki taşların hepsi çalındı. Şimdi bu taşın tonu bin 600 dolar yapıyor. Tarlamda servet vardı, ben hiç para kazanamadım. Tarlamdan 7 kamyon taş çalınmıştır. Bu taş Japonların uğur taşı olarak biliniyormuş, taşlardan en son ben 1 ton kadar topladım. Onlar da elimde. Müşteri çıkarsa elimde kalan son taşların hepsini 60 bin liraya satmayı düşünüyorum" dedi.

Bursa'da tarlasını süren çiftinin kepçesinin çarptığı taş, Japonların her yerde aradığı taş çıktı! Değeri göz seğirtiyor

ŞU ANA KADAR KAYITLARDA YOK

Yapılan araştırmalar sonucu dünya çapındaki birçok bölgede yataklanmış yeşil ve beyaz renkli 'jade'ler çok eski zamanlardan beri bilinse de, süstaşı kalitesindeki mor jade içeren zengin maden yatağı yeri şimdiye kadar literatürde bildirilmedi. Bu nedenle, dünyanın tek bilinen mor jade kaynağı, jeolojik olarak incelenmiş bu bölge içerisinde bulunuyor. Mor jade malzemesinin en tipik ham blokları, Akpınar köyü yakınında sahadan elde ediliyor. Kaba kristalinden ziyade ince taneli (finegrained) olan bu kütlesel malzeme "çeşitli süstaşı objeleri olarak kesilmeye çok uygun" özelliğiyle biliniyor.

Bursa'da tarlasını süren çiftinin kepçesinin çarptığı taş, Japonların her yerde aradığı taş çıktı! Değeri göz seğirtiyor
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ali Aydın, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da bir çiftçinin tarlasında Japonların her yerde aradığı 1600 dolarlık mor taşlar keşfedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da bir çiftçinin tarlasında Japonların her yerde aradığı 1600 dolarlık mor taşlar keşfedildi - Son Dakika
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