Bursa'da Çiftçilere 1 Milyon 222 Bin Çilek Fidesi Hibe Edildi - Son Dakika
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Bursa'da Çiftçilere 1 Milyon 222 Bin Çilek Fidesi Hibe Edildi

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Bursa'da 147 çiftçiye, çilek üretimini artırmak amacıyla yüzde 60 hibeli 1 milyon 222 bin 500 adet çilek fidesi dağıtıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, çiftçilere verilen desteğin tarıma yapılan bir yatırım olduğunu vurguladı.

10.04.2025 14:14  Güncelleme: 14:18
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Çiftçiye 1 milyon 222 bin çilek fidesi hibe edildi

BURSA - Bursa'daki çilek üretiminin daha verimli hale getirilmesi hedefiyle 147 üreticiye yüzde 60 hibeli olarak 1 milyon 222 bin 500 adet çilek fidesi dağıtıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım Peyzaj A.Ş. ve Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği iş birliğiyle 147 çiftçiye, yüzde 60 hibeli 1 milyon 222 bin 500 adet çilek fidesi dağıtımı gerçekleştirildi. Hüdavendigar Kent Parkı'ndaki programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, Tarım Peyzaj AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın Saldız, Tarım Peyzaj AŞ Genel Müdürü Sedat Akar, Büyükşehir Belediyesi, Tarım Peyzaj AŞ ve HAGEL yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının ve kooperatiflerin başkanları, Orhaneli, Büyükorhan, Keles, Osmangazi, İnegöl, Kestel ve Yıldırım ilçesinden üreticiler katıldı.

"Çiftçimize özel önem veriyoruz"

Bursa'nın tarımına güç katacak bir çalışmayı daha hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, 147 çiftçiye yüzde 60 hibeli 1 milyon 222 bin 500 adet çilek fidesi dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirtti. Hibeli fide ve fidan dağıtımına gösterilen yoğun ilgi dolayısıyla bahar döneminde de ek olarak çilek fidesi dağıtımını programa aldıklarını açıklayan Başkan Mustafa Bozbey, "Bu destek, üreticimizin alın terinin karşılığını alması, kırsalda yaşamın güçlenmesi ve Bursamızın bereketli topraklarının daha da değerlenmesi içindir. Çünkü biz, tarıma verilen her desteğin aslında geleceğimize yapılan bir yatırım olduğuna inanıyoruz. Ben de bir çiftçi çocuğuyum. Çiftçilikle ve hayvancılıkla uğraşan köylülerimizin ne kadar zahmetli çalıştığını biliyorum. Üreticinin alın terini bilen, nasıl yaşam sürdüğünü bilen biri olarak göreve geldiğimiz günden bu yana çiftçimize özel önem veriyoruz. Bu bereketli toprakları koruyan sizlersiniz. Onun için çiftçilerimize teşekkür ediyorum " dedi.

"Üreticimizin emeğini korumak temel önceliğimiz"

Üreticilerin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdikleri projeleri Bursa'nın dört bir yanında hayata geçirdiklerini anlatan Başkan Mustafa Bozbey, Mustafakemalpaşa'da atıl durumdaki tesisleri aktif hale getirerek damla sulama boru üretim tesisini hizmete açtıklarını hatırlattı. Sıvı gübre üretim tesisine de değinen Başkan Bozbey, 4 bin bidon sıvı gübrenin hazır durumda olduğunu dile getirdi. Çiftçinin yüzünü güldürmeyi amaçladıklarını söyleyen Başkan Bozbey, "Çiftçinin yüzü güldüğünde Bursa'nın da yüzü gülecek. Ayrıca projelerimizi çevreye duyarlı bir şekilde yapıyoruz. Damla sulama boru üretim tesisindeki her ürün geri dönüşümden elde ediliyor. Bir taraftan toprağımızı korurken, diğer taraftan çevremize sahip çıkıyoruz. Mobil toprak analiz cihazlarımızla çiftçilerimizin hizmetine sunuyoruz. Yaban mersininden aronyaya, kestaneden cevize kadar on binlerce fide ve fidanı çiftçilerimizle buluşturduk. Gemlik'te zeytine, Yenişehir'de Merinos yününe, dağ ilçelerimizde siyez buğdayı tohumuna sahip çıktık. Arpa ve flake desteğimizle de üreticimizin yanında olduk. Tüm projelerimizde üreticimizin emeğini korumak en temel önceliğimizdir. Bu anlayışla tarımda iz bırakan çalışmalar yapıyoruz. Bu yolda en büyük gücümüz çiftçilerimizdir" diye konuştu.

"Çiftçimiz üretirse, Bursamız gülümser"

Toprağı korumanın geleceğe sahip çıkmak demek olduğunu belirten Başkan Bozbey, toprağın değerini bilen çiftçilerin sorunlarının da kendi sorunları olduğunu ifade etti. Çiftçilerin üretimde zorluklar yaşadığını anlatan Başkan Bozbey, "Biz bu yola çıkarken sadece yöneten değil, birlikte üreten, birlikte paylaşan bir anlayışı hakim kılmak istedik. Geleceğe güvenle bakmak istiyorsak, üretimi desteklemek zorundayız. Çiftçi üretirse, soframız bereketlenir. Sofralar dolarsa halkımız mutlu olur, çocuklarımız sağlıklı büyür. Çiftçimizin her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz. Çiftçimiz üretirse, Bursamız gülümser. Herkese bereketli bir sezon ve bol kazançlar diliyorum" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Çiftçilere 1 Milyon 222 Bin Çilek Fidesi Hibe Edildi - Son Dakika

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