Bursa'da çöp evden çıkan Cem Muhammet'in, eğitim heyecanı - Son Dakika
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Bursa'da çöp evden çıkan Cem Muhammet'in, eğitim heyecanı

26.07.2022 15:45
Bursa'da çöp evden çıkan Cem Muhammet'in, eğitim heyecanı

Bursa'da çöp evdeki bir odada bitkin halde bulunan ve ülke gündemine oturan 9 yaşındaki Cem Muhammet'in sağlık durumuyla ilgili Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Özlenen Özkan, "Kanında bazı sıkıntılar vardı, onları tedavi etmeye çalışıyoruz.

Bursa'da çöp evdeki bir odada bitkin halde bulunan ve ülke gündemine oturan 9 yaşındaki Cem Muhammet'in sağlık durumuyla ilgili Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Özlenen Özkan, "Kanında bazı sıkıntılar vardı, onları tedavi etmeye çalışıyoruz. Kalbi, özellikle hareketlerinde kısıtlılıklar var, psikiyatrik tedavisi de devam ediyor. İştahı yerinde, bundan sonraki süreçte tedavi olur olmaz, eğitimine başlanacak, onun için çok heyecanlı" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde iki gündür tedavisine devam edilen 9 yaşındaki Cem Muhammet A'yı, AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Hastane Başhekimi Prof.Dr. Yıldıray Çete ziyaret etti. Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan AÜ Rektörü Prof.Dr. Özlenen Özkan, Cem Muhammet A'nın hem medikal hem de psikolojik olarak uzun süreli bir tedavisinin olacağını kaydetti.

İkinci günde Cem Muhammet A.'nın sağlık durumunda ciddi bir fark beklemediklerini dile getiren Özkan, "Kötüye giden bir durumu yok bu bizim için iyi bir şey. Gelen yemeklerini sonuna kadar yiyor. İştahı yerinde daha fazla yemek istiyormuş. Ama şuan fazla yemesine izin verilmiyor. Kanında bazı sıkıntılar vardı, onları tedavi etmeye çalışıyoruz. Kalbi özellikle hareketlerinde kısıtlılıklar var. Psikiyatrik tedavisi devam ediyoruz" diye konuştu.

"Eğitimine başlanacak"

Küçük çocuğun iştahının yerinde olduğunu ve daha iyiye gittiğini ifade eden Özlenen Özkan, "Bir sürü oyuncak gelmiş. Türkiye'nin her yerinden hayırseverler oyuncak göndermiş. Bundan sonraki süreçte tedavi olur olmaz, eğitimine başlanacak. Onun için heyecanlı. Bunlar bizi memnun ediyor. Çocuğumuzu, pediatristler, nefrologlar, kardiyologlar, psikiyatristler, fizik tedavi uzmanları, gastroenteroloji, diyetisyenlerimiz hemşirelerimizle dikkatle takip ediyoruz. Cem Muhammet'in bizde özel bir yeri oldu. Her gün geleceğim inşallah özlüyorum onu. Buradan ayrıldığında da güzel bir hayatının olmasını istiyoruz. Bütün toplumun onu kucaklaması gerekiyor" dedi.

"Kas gücü yerine geldikçe tedavisi değişecek"

Cem Muhammet A'nın beslenmesi ile ilgili bilgiler veren AÜ Başhekimi Prof.Dr. Yıldıray Çete, "Eksik olan şeyleri yerine koymak üzerine, günlük kalorisini kısıtlayarak beslenmeye başladık. Attırarak devam edeceğiz. Bugün 500 kalorilik bir diyet aldı ve giderek artacak. Ani beslenmenin getirebileceği ciddi yan etkiler var, çocuğu bundan korumak için peyder pey artacak. Eksik elektrotları yerine koymak, protein takviyesi yapmak ve gittikçe kaloriyi arttırmak gibi. Kas gücü yerine geldikçe tedavi süreci değişecek" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

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Teyzesinin 1 yıl boyunca çöp eve kilitlediği Muhammet'in durumu iyiye gidiyor Teyzesinin 1 yıl boyunca çöp eve kilitlediği Muhammet'in durumu iyiye gidiyor Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun tedavisi sürüyor Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun tedavisi sürüyor
Kaynak: İHA

Akdeniz Üniversitesi, Togo Cumhuriyeti, Özlenen Özkan, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da çöp evden çıkan Cem Muhammet'in, eğitim heyecanı - Son Dakika

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