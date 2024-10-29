Bursa'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: Fettah Can ve Ali Altay Konserleri - Son Dakika
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Bursa'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: Fettah Can ve Ali Altay Konserleri

Bursa\'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: Fettah Can ve Ali Altay Konserleri

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Fettah Can ve Ali Altay konserleri düzenledi. Karacabey ve Gemlik'teki etkinliklerde binlerce vatandaş Cumhuriyet coşkusunu yaşadı.

29.10.2024 13:01  Güncelleme: 13:03
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Fettah Can ve Ali Altay konserleri düzenlendi. Karacabey ve Gemlik'teki konserlere katılan binlerce kişi, Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim en büyük eserim" dediği Cumhuriyet'in değerlerini Bursa'nın her bir köşesine taşıyan Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği konserlerde sevilen sanatçıları Bursalılarla buluşturdu. Etkinlikler kapsamında İnegöl'de Erol Evgin, Yıldırım'da Haluk Levent ile Cumhuriyet coşkusunu vatandaşlara yaşatan Büyükşehir Belediyesi, Karacabey ilçesinde Bursalı sanatçı Fettah Can'ı sevenleriyle bir araya getirdi. Şarkılarını Bursalılarla birlikte söyleyen Fettah Can, ellerindeki Türk bayraklarıyla alanı dolduranlara Cumhuriyet heyecanını yaşattı.

Ünlü sanatçı Ali Altay ise Gemlik ilçesinde sahne alarak vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı. Sevilen eserlerini Gemlikliler için okuyan Altay, söylediği marşlarla Cumhuriyet coşkusunu doruğa çıkardı. Etkinlikler kapsamında Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde sahne alan Arpanatolia & Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ise sanatseverlere keyifli bir akşam yaşattı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, ilk olarak Karacabey'de Fettah Can konserine katılarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanını Bursalılarla paylaştı. Ardından Gemlik'te Ali Altay konserine katılan Başkan Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, Türk bayraklarıyla sahneye çıkarak Cumhuriyet coşkusunu Gemliklilerle birlikte yaşadı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu, Karacabey'de Fettah Can, Gemlik'te Ali Altay ile birlikte yaşadıklarını söyleyen Başkan Bozbey, "Cumhuriyetimizin 101. yılında 'Senden Öğrendik' diyerek, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük armağanı olan Cumhuriyetimizi büyük bir gurur ve mutlulukla kutlamaya devam ediyoruz. Değerli sanatçılarımız Fettah Can ve Ali Altay'a teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: Fettah Can ve Ali Altay Konserleri - Son Dakika

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