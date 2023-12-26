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Bursa'da deprem riski: Mollafenari, Pınarbaşı ve Alacahırka mahalleleri - Son Dakika
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Bursa'da deprem riski: Mollafenari, Pınarbaşı ve Alacahırka mahalleleri

Marmara Bölgesi'nde peş peşe irili ufaklı depremler meydana gelirken, gözler Bursa'nın Uludağ eteklerinde yer alan Mollafenari, Pınarbaşı ve Alacahırka mahallelerine çevrildi.

Bursa\'da deprem riski: Mollafenari, Pınarbaşı ve Alacahırka mahalleleri
26.12.2023 - 10:03,
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Marmara Bölgesi'nde peş peşe irili ufaklı depremler meydana gelirken, gözler Bursa'nın Uludağ eteklerinde yer alan Mollafenari, Pınarbaşı ve Alacahırka mahallelerine çevrildi. Yapı Denetim ve Deprem Mühendisleri Bursa Dernek Temsilcisi Serkan Işık, otomobillerin bile geçemediği sokakların bulunduğu mahallelerde bir afet yaşandığı zaman yardımın ulaşmasının imkansız olduğunu söyledi.

Marmara Bölgesi'nde beklenen büyük çaplı bir depremde en çok etkilenecek ilçelerin başında Payitaht Bursa'nın kalbi olan Osmangazi geldiğini ifade eden Yapı Denetim ve Deprem Mühendisleri Bursa Dernek Temsilcisi ve AK Parti Osmangazi Belediye Başkan aday adayı Serkan Işık, "Bursa'da planladığımız kentsel dönüşüm hamleleri ile kentin yenilenmesi ve şehrin ulaşım hatlarının daha kullanışlı olmasını hedefliyoruz. Özellikle Osmangazi ilçesinde bulunan de bulunan Mollafenari, Pınarbaşı ve Alacahırka mahallelerindeki sokaklara normal zamanda araç girmesi imkansızken, bir felakette yardım edebilmesi zor. Beklen Marmara depremi öncesi şehrin riskli yapı stoklarının olduğu bölgelerde tekrar depreme dayanaklı yapılar ve ulaşımın daha rahat sağlanacağı caddeler oluşturulması gerekmektedir" diye konuştu.

Gece gündüz çalışarak vatandaşları etkileyecek doğal afetlerden korumak için tüm gücümüz ile sahada olacaklarını belirten Işık, "Vatandaşlarımıza verdiğim sözü unutmadık. Osmangazi ilçesinde bulunan riskli yapıların yüzde 60'ını 3 yıl içerisinde yenileyeceğiz. Güvenli, huzurlu, mutlu bir Osmangazi için çalışacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi, 'vatandaşlarımızı depremden etkilenmeyecek şekilde şehirlerimizi yenilemek için tüm gücümüzle çalışıyoruz' sözü ile birlikte bizlerde Osmangazi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eli olarak vatandaşlarımızın daha güvenli yapılar da yaşaması için gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA
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