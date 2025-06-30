Damada görülmemiş eziyet! Başına gelmeyen kalmadı - Son Dakika
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Damada görülmemiş eziyet! Başına gelmeyen kalmadı

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Damada görülmemiş eziyet! Başına gelmeyen kalmadı
30.06.2025 10:27  Güncelleme: 11:09
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Damada görülmemiş eziyet! Başına gelmeyen kalmadı
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Bursa'da Onur ve Sude Naz Sayar çifti görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Düğünde damadın arkadaşları gelenek gereği adeta eziyet ederek bekarlara gözdağı verdi. Damada yapılanlar hem güldürdü hem "bu kadarı da fazla" dedirtti. Onlarca kişinin gözü önünde damadın kıyafetleri kesildi, el arabasına bindirildi, kafasında yumurta kırıldı, köy meydanında duş aldırıldı.

Bursa'da Onur ve Sude Naz Sayar çifti Mudanya ilçesi Yörükali Mahallesi'nde gerçekleşen düğünle dünya evine girdi. Düğün öncesi köyün yüzyıllardır süregelen gelenekleri birebir uygulandı. Damat Onur Sayar'ın önce kıyafetleri kesildi, sonra ağzına emzik takılıp el arabasına bindirilerek gelin evine getirildi. Burada damat gelin evi önünde saksı kırdı, ortaya saçılan toprağı süpürerek temizledi. Daha sonra adet gereği damada tavaya yumurta kırdırılırken, damadın arkadaşları tarafından kafasında yumurtalar kırıldı, una bulandı. Bununla da sınırlı kalmayan damadın arkadaşları gelin evinin önüne leğen koyup soğuk su ve fırçayla damadı yıkadı.

"BEKAR ARKADAŞLARIMIZ EVLENİRKEN BETERİNİ YAPACAĞIM"

Bekar arkadaşlarının düğününü sabırsızlıkla beklediğini belirten damat Onur Sayar, "Bu bizim yüzyıllardan beri süregelen bir geleneğimiz. Biz bunu her düğünde yaparız. Arkadaşlarımızdan da Allah razı olsun. Bizi bu mutlu günümüzde yalnız bırakmadılar, hep beraber yedik, içtik. Onlara da çok teşekkür ederim. Adetimizde yumurta kırma, un serpme, saksı kırma, toprak süpürme gibi etkinliklerimiz var. Bizler de köyün gençleri olarak bu geleneği devam ettiriyoruz. Her düğünde bu adetler oluyor. Bekar arkadaşlarımız evlendiği taktirde beterini de kendilerine yapacağım" dedi.

Damada görülmemiş eziyet! Başına gelmeyen kalmadı

"ŞİMDİ ÇİLE ÇEKSİN EVLİLİĞİ MUTLU OLSUN"

Düğün öncesi yapılan işkence gibi adetlerin evliliğin kıymetini bilmek için yapıldığını kaydeden Sait Durmuş, "Geçmişte de böyleydi, bugün de bunu devam ettirmek istedik. Damada biraz işkence çektirdik. Biraz yıkadık, kafasında yumurta kırdık, el arabasında gezdirdik. Bu gelenekteki maksadımız evlilik öncesi çile çeksin ki evliliğin kıymetini bilsin, mutlu bir evliliği olsun" ifadelerini kullandı.

Damada görülmemiş eziyet! Başına gelmeyen kalmadı

"BÜYÜKLERİMİZDEN BÖYLE GÖRDÜK DEVAM ETTİRİYORUZ"

Yüzyıllar süren adetleri gençler olarak devam ettirmek istediklerini kaydeden İbrahim Çetin, "Bugün çok mutluyuz, arkadaşımız dünya evine giriyor. Darısı bizim başımıza. Bunlar eskiden gelen gelenek, göreneklerimiz. Biz bunları büyüklerimizden gördük, devam ettiriyoruz. İleri de bana da aynısı olacak, istedikleri işkenceyi yapabilirler, bunlar güzel şeyler" şeklinde konuştu.

Tüm adetlerin yerine getirilmesinin ardından damat Sayar, derin nefes alarak damatlığını giyerek gelini evinden aldı. Damada yapılan tatlı işkence görüntüleri izleyenleri güldürdü.

Damada görülmemiş eziyet! Başına gelmeyen kalmadı
Damada görülmemiş eziyet! Başına gelmeyen kalmadı
Damada görülmemiş eziyet! Başına gelmeyen kalmadı
Damada görülmemiş eziyet! Başına gelmeyen kalmadı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Damada görülmemiş eziyet! Başına gelmeyen kalmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • OSMANLI TORUNU:
    Gençler zaten evlenmeden sogumuş bunlarda tam sogutma yapmış o nedir öyle rezillikten başka bir şey degil hangi çagda yaşıyosunuz Pes valla bu ülke ilerlemez 0 0 Yanıtla
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