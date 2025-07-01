Bursa\'da Emek-Şehir Hastanesi İçin Yeni İstasyon İnşaatı Başladı

Bursa'da Emek-Şehir Hastanesi Raylı Sistem hattı çerçevesince, Ahmet Yesevi İstasyonu inşaatı için Sanayi Caddesi'nde düzenleme yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Bursa 'Emek-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri' projesi çerçevesince, S02 Ahmet Yesevi İstasyonunun giriş çıkış yapısı imalatlarını yapabilmek adına Sanayi Caddesi'nin mevcut 6 şeridinin deplase işlemi şerit azaltma olmadan gerçekleştirilmiştir. Sanayi Caddesi üzerinde ki çalışmalar süresince araç sürücülerinin hız limitlerine uyarak kontrollü seyir etmeleri, çalışma yapılan güzergahlarda dikkatli ve duyarlı olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir." - BURSA