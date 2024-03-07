Bursa\'da Gemi Mühendisleri Paneli Düzenlendi

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Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Denizcilik Fakültesi ile Gemi ve Denizcilik Topluluğu tarafından "Gemi Mühendisleri Bursa'da" paneli düzenlendi. Gemicilik sektöründeki son gelişmelerin masaya yatırıldığı 4 farklı panelde, sorunlar için ise çözüm önerileri getirildi.

Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon'da düzenlenen etkinliğe BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Uyanık, Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, gemi ve denizcilik sektöründen firma temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. "Gemi Mühendisleri Bursa'da" panelinin açılış konuşmasını yapan Rektör Naci Çağlar, gemi mühendisliği, denizcilik ve deniz endüstrisinin, insanlık tarihinin en önemli sektörlerinden biri olduğunu vurguladı. Rektör Çağlar, "Bugün bu önemli sektörün paydaşlarını bir araya getirerek, deneyimlerimizi ve bilgilerimizi paylaşma fırsatı buluyoruz. BTÜ olarak, bu paneli düzenlemekten büyük mutluluk ve gurur duyuyor, gemi mühendisliği ile denizcilik sektöründe geleceğin liderlerini yetiştirmek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Panelimizde sizlerle bir araya gelmemizin amacı, gemi inşa ve denizcilik sektörünün önemini vurgulamak, sektördeki gelişmeleri takip etmek ve geleceğe dair vizyonumuzu güçlendirmektir" dedi.

Sektöre yön verecek mezunlar

Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erinç Dobrucalı ise 4 farklı panelde alanında uzman ve sektörün önde gelen isimleriyle; savunma sanayi, gemi inşa ve onarım, denizcilik sektörünün geleceği ve gemilerde güvenlik konularını ele alacaklarını söyledi. Dobrucalı, "Denizcilik Fakültesi olarak kurulduğumuz ilk günden beri denizciliğin ve gemi mühendisliğinin temel taşlarına, sıkı sıkıya bağlandık. Fakültemizin genç dinamik ve alanında uzman öğretim üyeleriyle, mezunlarımızı sektöre en iyi şekilde hazırlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk mezunlarımız olacak öğrencilerimiz, sadece birer mezun değil aynı anda gemi inşa sektörüne yön verecek meslektaşlarımız olacak" diye konuştu.

Kariyer planlamasına katkı

Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Can Serbest, BTÜ Denizcilik Fakültesinin yapacağı tüm çalışmalarında yanlarında olduklarını belirterek, panelin başarılı geçmesi temennisinde bulundu. BTÜ Gemi ve Denizcilik Topluluğu Başkanı Ahmet Korkut da "Her yıl gerçekleştirdiğimiz bu zirveyle temel amacımız biz öğrencilerle, gemi inşa ve denizcilik sektörü arasında bağ kurmak ve kariyer planlamasın oluşması sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Uzman ssimler deneyim ve önerilerini paylaştı

Açılış konuşmalarının ardından Savunma Sanayi Paneli'ne geçildi. Prof. Dr. Erinç Dobrucalı moderatörlüğündeki panelde; Sefine Tersanesi Askeri Projeler Koordinasyon ve iletişim Direktörü Önder Kara, SEFT Mühendislik Dizayn Direktörü Kamil Afacan, SSB Harp Gemisi Projeleri Savunma Sanayii Uzmanı İlker Sercan Çimen, STM Endüstriyel İş Birliği Yöneticisi Hikmet Aybar ve DKK Dizayn Proje Ofisi Dahili Tekne Donatım Mühendisi Üsteğmen Mustafa Esat Köse konuşmacı olarak yer aldı. Doç. Dr. İbrahim Özsarı'nın moderatörlüğündeki "Gemi İnşaa ve Onarım Paneli"nde ise; Art Tersanesi Tersane Müdürü Salih Bostancı, Beşiktaş Tersane Dizayn Müdürü Bilge Kaan Bulut, Cemre Tersanesi İş Geliştirme Müdürü Burak Mursaloğlu, Sedef Tersanesi Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Direktörü Fahri Arısoy, Sefine Tersanesi Yeni İnşa İş Geliştirme ve Teknik Proje Direktörü Selçuk Bakanoğlu konuşmacı oldu. Denizcilik Sektörünün Geleceği Paneli'nin moderatörlüğü ise Dr. Öğretim Üyesi Naz Yılmaz tarafından gerçekleştirildi. Bu panelde konuşmacı olarak; Ares Tersanesi Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Pehlivanlı, Delta Marin İş Geliştirme Direktörü Dirim Şener, GİSBİR Yönetim Kurulu Üyesi Salih Bostancı ve Kuasar Marin Dizayn Yöneticisi Erkan Ülke bulundu. Günün son paneli "Gemilerde Güvenlik, Klaslama ve Denetim" konusuyla Dr. Mesut Taner'in moderatörlüğünde yapıldı. Bu panelin konukları ise şu isimler oldu: Bureau Veritas Türkiye Yeni Gemi İnşa Müdürü Murat Ölçer, İlkfer Denizcilik Genel Müdürü Feramuz Aşkın, Kuzey Sigorta Danışma Kurulu Üyesi Cem Melikoğlu, Türk Loydu Eğitim ve Vasıflandırma Bölüm Müdürü Erdal Gedikoğlu.

'Gemi Mühendisleri Bursa'da etkinliği kapsamında Mimar Sinan Yerleşkesi'nde 'gemi demiri' açılış töreni de yapıldı. Gün boyu süren etkinlik, teşekkür plaketlerinin konuklara takdimiyle son buldu. - BURSA