Bursa'da Gemi Mühendisleri Paneli Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursa'da Gemi Mühendisleri Paneli Düzenlendi

Bursa\'da Gemi Mühendisleri Paneli Düzenlendi

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Denizcilik Fakültesi ile Gemi ve Denizcilik Topluluğu tarafından düzenlenen 'Gemi Mühendisleri Bursa'da' panelinde, gemicilik sektöründeki son gelişmeler masaya yatırıldı. Panelde, sorunlara çözüm önerileri sunuldu ve sektöre yön verecek mezunlar yetiştirme hedefi vurgulandı. Ayrıca, savunma sanayi, gemi inşa ve onarım, denizcilik sektörünün geleceği ve gemilerde güvenlik konuları da ele alındı.

07.03.2024 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Denizcilik Fakültesi ile Gemi ve Denizcilik Topluluğu tarafından "Gemi Mühendisleri Bursa'da" paneli düzenlendi. Gemicilik sektöründeki son gelişmelerin masaya yatırıldığı 4 farklı panelde, sorunlar için ise çözüm önerileri getirildi.

Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon'da düzenlenen etkinliğe BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Uyanık, Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, gemi ve denizcilik sektöründen firma temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. "Gemi Mühendisleri Bursa'da" panelinin açılış konuşmasını yapan Rektör Naci Çağlar, gemi mühendisliği, denizcilik ve deniz endüstrisinin, insanlık tarihinin en önemli sektörlerinden biri olduğunu vurguladı. Rektör Çağlar, "Bugün bu önemli sektörün paydaşlarını bir araya getirerek, deneyimlerimizi ve bilgilerimizi paylaşma fırsatı buluyoruz. BTÜ olarak, bu paneli düzenlemekten büyük mutluluk ve gurur duyuyor, gemi mühendisliği ile denizcilik sektöründe geleceğin liderlerini yetiştirmek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Panelimizde sizlerle bir araya gelmemizin amacı, gemi inşa ve denizcilik sektörünün önemini vurgulamak, sektördeki gelişmeleri takip etmek ve geleceğe dair vizyonumuzu güçlendirmektir" dedi.

Sektöre yön verecek mezunlar

Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erinç Dobrucalı ise 4 farklı panelde alanında uzman ve sektörün önde gelen isimleriyle; savunma sanayi, gemi inşa ve onarım, denizcilik sektörünün geleceği ve gemilerde güvenlik konularını ele alacaklarını söyledi. Dobrucalı, "Denizcilik Fakültesi olarak kurulduğumuz ilk günden beri denizciliğin ve gemi mühendisliğinin temel taşlarına, sıkı sıkıya bağlandık. Fakültemizin genç dinamik ve alanında uzman öğretim üyeleriyle, mezunlarımızı sektöre en iyi şekilde hazırlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk mezunlarımız olacak öğrencilerimiz, sadece birer mezun değil aynı anda gemi inşa sektörüne yön verecek meslektaşlarımız olacak" diye konuştu.

Kariyer planlamasına katkı

Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Can Serbest, BTÜ Denizcilik Fakültesinin yapacağı tüm çalışmalarında yanlarında olduklarını belirterek, panelin başarılı geçmesi temennisinde bulundu. BTÜ Gemi ve Denizcilik Topluluğu Başkanı Ahmet Korkut da "Her yıl gerçekleştirdiğimiz bu zirveyle temel amacımız biz öğrencilerle, gemi inşa ve denizcilik sektörü arasında bağ kurmak ve kariyer planlamasın oluşması sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Uzman ssimler deneyim ve önerilerini paylaştı

Açılış konuşmalarının ardından Savunma Sanayi Paneli'ne geçildi. Prof. Dr. Erinç Dobrucalı moderatörlüğündeki panelde; Sefine Tersanesi Askeri Projeler Koordinasyon ve iletişim Direktörü Önder Kara, SEFT Mühendislik Dizayn Direktörü Kamil Afacan, SSB Harp Gemisi Projeleri Savunma Sanayii Uzmanı İlker Sercan Çimen, STM Endüstriyel İş Birliği Yöneticisi Hikmet Aybar ve DKK Dizayn Proje Ofisi Dahili Tekne Donatım Mühendisi Üsteğmen Mustafa Esat Köse konuşmacı olarak yer aldı. Doç. Dr. İbrahim Özsarı'nın moderatörlüğündeki "Gemi İnşaa ve Onarım Paneli"nde ise; Art Tersanesi Tersane Müdürü Salih Bostancı, Beşiktaş Tersane Dizayn Müdürü Bilge Kaan Bulut, Cemre Tersanesi İş Geliştirme Müdürü Burak Mursaloğlu, Sedef Tersanesi Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Direktörü Fahri Arısoy, Sefine Tersanesi Yeni İnşa İş Geliştirme ve Teknik Proje Direktörü Selçuk Bakanoğlu konuşmacı oldu. Denizcilik Sektörünün Geleceği Paneli'nin moderatörlüğü ise Dr. Öğretim Üyesi Naz Yılmaz tarafından gerçekleştirildi. Bu panelde konuşmacı olarak; Ares Tersanesi Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Pehlivanlı, Delta Marin İş Geliştirme Direktörü Dirim Şener, GİSBİR Yönetim Kurulu Üyesi Salih Bostancı ve Kuasar Marin Dizayn Yöneticisi Erkan Ülke bulundu. Günün son paneli "Gemilerde Güvenlik, Klaslama ve Denetim" konusuyla Dr. Mesut Taner'in moderatörlüğünde yapıldı. Bu panelin konukları ise şu isimler oldu: Bureau Veritas Türkiye Yeni Gemi İnşa Müdürü Murat Ölçer, İlkfer Denizcilik Genel Müdürü Feramuz Aşkın, Kuzey Sigorta Danışma Kurulu Üyesi Cem Melikoğlu, Türk Loydu Eğitim ve Vasıflandırma Bölüm Müdürü Erdal Gedikoğlu.

'Gemi Mühendisleri Bursa'da etkinliği kapsamında Mimar Sinan Yerleşkesi'nde 'gemi demiri' açılış töreni de yapıldı. Gün boyu süren etkinlik, teşekkür plaketlerinin konuklara takdimiyle son buldu. - BURSA

Kaynak: İHA

Denizcilik, Bursa, Denizcilik, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da Gemi Mühendisleri Paneli Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:59 Cinsel istismarın yaşandığı yurtta skandal sözler: Bazen ortaokul öğrencileri bir kadından daha cazip gelir Cinsel istismarın yaşandığı yurtta skandal sözler: Bazen ortaokul öğrencileri bir kadından daha cazip gelir
13:48 Erbakan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt: Her yerde kazanmak için seçime giriyoruz Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Her yerde kazanmak için seçime giriyoruz
13:35 Dünyaca ünlü markalara çalışıyordu 64 yıllık tekstil devi Emek Kumaş konkordato ilan etti Dünyaca ünlü markalara çalışıyordu! 64 yıllık tekstil devi Emek Kumaş konkordato ilan etti
12:21 İmamoğlu’ndan Burcu Köksal’ın ’DEM Parti’ çıkışına sert yanıt: Kendine başka parti bulacak İmamoğlu'ndan Burcu Köksal'ın 'DEM Parti' çıkışına sert yanıt: Kendine başka parti bulacak
11:29 Ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır’a kaçıran Eylem Tok, dönmek için şart koştu Ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır'a kaçıran Eylem Tok, dönmek için şart koştu
14:52 Antalya’da Suç Örgütüne Operasyon: 14 Şüpheli Gözaltına Alındı Antalya'da Suç Örgütüne Operasyon: 14 Şüpheli Gözaltına Alındı
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Elazığ mitingine eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elazığ mitingine eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da katıldı
14:11 Hadise, 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile ilişki yaşadığı dedikodusunu yalanladı Hadise, 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile ilişki yaşadığı dedikodusunu yalanladı
14:01 ET ve Süt Kurumu ramazan ayında et üretimini artırdı, mağaza kapanış saatini 23.00’e uzattı ET ve Süt Kurumu ramazan ayında et üretimini artırdı, mağaza kapanış saatini 23.00'e uzattı
13:54 Seçim dolandırıcıları iş başında Bu mesaja dikkat Seçim dolandırıcıları iş başında! Bu mesaja dikkat
12:35 Toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamadı, Lezita fabrikası’nda işçiler greve başladı Toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamadı, Lezita fabrikası'nda işçiler greve başladı
12:11 İmamoğlu mal varlığını paylaştı, listedeki silah detayı dikkat çekti İmamoğlu mal varlığını paylaştı, listedeki silah detayı dikkat çekti
12:07 Milli Savunma Bakanlığı: ABD, PKKYPG terör örgütüne destek vermeye devam ediyor Milli Savunma Bakanlığı: ABD, PKK/YPG terör örgütüne destek vermeye devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 15:01:44. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Gemi Mühendisleri Paneli Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement