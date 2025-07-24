Bursa'da Gençler Arası Değişim Programı: Türk Kültürü ve Mutfak Deneyimleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bursa'da Gençler Arası Değişim Programı: Türk Kültürü ve Mutfak Deneyimleri

Bursa\'da Gençler Arası Değişim Programı: Türk Kültürü ve Mutfak Deneyimleri
24.07.2025 11:15  Güncelleme: 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençler Arası Değişim Programı çerçevesinde Bursa'ya gelen 20 öğrenci, Türk mutfak kültürü ve geleneklerini tanıma fırsatı buldu. Etkinlikler arasında yemek workshopları, zipline anları ve eğlenceli aktiviteler yer aldı.

Gençler Arası Değişim Programı çerçevesinde yurt dışından Bursa'ya gelen 20 öğrenci, 10 gün boyunca belirlenen ailelerin yanında kalarak Türk kültürünü, örf ve adetlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Program kapsamında gençler, Türk mutfağının eşsiz tatlarını deneyimleyip, kültürel etkinliklere katıldı. Bursa'nın Gürsu ilçesinde bulunan Adrenalin Park'ta düzenlenen 'Yemek Workshopu', gençlerin en keyif aldığı etkinliklerden biri oldu. Workshopta öğrenciler, coğrafi tescilli Gürsu armudundan esinlenerek yapılan kurabiyeleri hazırladı. Önlüklerini giyip hamur yoğurarak marmelat koyan öğrenciler, armut şekli vermek için yoğun çaba sarf etti. Renkli anların yaşandığı etkinlikte, öğrenciler hem el becerilerini konuşturdu hem de bolca eğlendi. Pişirdikleri kurabiyeleri afiyetle yiyen öğrenciler, armut şeklindeki kurabiyeyi çok beğendiklerini belirtti. Lezzetli molanın ardından öğrenciler, 400 metre uzunluğundaki zipline parkurunda adrenalin dolu anlar yaşadı. Su bisikletiyle eğlenen gençler, ardından Bursa manzarasına karşı dinlenerek günün keyfini çıkardı.

Bu proje ile gençlere aile bağlarını güçlendirmeyi ve sorumluluk duygusu kazandırmayı amaçladıklarını söyleyen Gürsu Kadın Girişimi Üretim İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sümeyye Işık, "20 öğrencimize bölgemizin coğrafi işaretli ürünü deveci armudu şeklinde kurabiye yaptırıyoruz. Kooperatif ortaklarımız, öğrencilere kurabiye hamurunun nasıl yapıldığını, birlikte hamur yoğurarak gösterdiler. Ardından, kurabiyeye armut şekli verme aşamalarını, marmelatını, pişirme şeklini ve süresini uygulamalı olarak anlattılar. Bugün onlara anne kurabiyesinin nasıl yapıldığını öğretmiş olacağız" dedi.

Bu etkinliklerle gençlere geleneksel lezzetleri tanıtmayı hedeflediklerini belirten Türk Lions Kulüpleri Federasyonu Bursa GAD sorumlusu Nurgül Uslu, "Gençler Arası Değişim Programı, tüm dünyada gerçekleştirilen uluslararası bir programdır. Bu programdaki amacımız, karşılıklı olarak düzenlenen dünya kamplarında Türk gençleri ile farklı ülkelerden gelen gençlerin bir araya gelip kaynaşmaları ve güçlü bağlar kurmalarını sağlamaktır. Gürsu Belediyesi Kadın Kooperatifi ve HasTavuk ile ortak yürüttüğümüz bir proje kapsamında, gençlerimiz yemek etkinliğine katıldılar. Burada gençler, coğrafi işaretli deveci armudu şeklinde kurabiye yaparak Türk mutfağından bir tatlıyı hem tanımış hem de uygulamalı olarak öğrenmiş olacaklar" diye konuştu.

HasTavuk Kurumsal İletişim ve Halka İlişkiler Müdürü Bircan Özkan ise, "Dünyanın 20 farklı ülkesinden gençlerimiz şu anda burada. Brezilya'dan Hollanda'ya, Almanya'dan İtalya'ya, Danimarka'ya kadar pek çok ülkeden öğrencilerimizi misafir ediyoruz. Yaşları 17 ile 21 arasında değişen bu gençlerimizle amacımız; Türk kültürünü, örf ve adetlerimizi, Türk müziğini, sanatını ve mutfağını dünyaya tanıtmak. Her birinin, ülkelerine döndüklerinde gönüllü birer Türk tanıtım elçisi olmalarını hedefliyoruz. HasTavuk olarak geleceğimiz olan gençlere desteğimiz her zaman devam edecek" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da Gençler Arası Değişim Programı: Türk Kültürü ve Mutfak Deneyimleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
İstanbul’da dehşete düşüren olay Tornavidayı defalarca başına sapladı İstanbul'da dehşete düşüren olay! Tornavidayı defalarca başına sapladı
Ayda 15 ton satıyor Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor Ayda 15 ton satıyor! Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
Şehit polisin kızı da polis oldu Şehit polisin kızı da polis oldu
Komşu bakan müjdeyi verdi: Türklere vize kolaylığı devreye girdi Komşu bakan müjdeyi verdi: Türklere vize kolaylığı devreye girdi
Ailesini yakarak katleden itfaiye eri hakkında “annesini öldürmüş olabilir“ iddiası Ailesini yakarak katleden itfaiye eri hakkında "annesini öldürmüş olabilir" iddiası
Arda Deniz’in hayatını kaybettiği teknedeki kavga bir hiç yüzünden çıkmış Arda Deniz'in hayatını kaybettiği teknedeki kavga bir hiç yüzünden çıkmış
6 yaşındaki oğlunun valizinde uyuşturucu bulunan anne oğluyla beraber gözaltına alındı 6 yaşındaki oğlunun valizinde uyuşturucu bulunan anne oğluyla beraber gözaltına alındı
Görüntü Türkiye’den İki kadın sokak ortasında erkek kavgasına tutuştu Görüntü Türkiye'den! İki kadın sokak ortasında erkek kavgasına tutuştu
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık için yeni gelişme Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık için yeni gelişme
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''

10:46
10 kahraman nasıl şehit oldu Görgü tanığından vahim iddia
10 kahraman nasıl şehit oldu? Görgü tanığından vahim iddia
09:36
Tayland ile Kamboçya arasında çatışma F-16’lar konuşlandırıldı
Tayland ile Kamboçya arasında çatışma! F-16'lar konuşlandırıldı
08:16
Otomotivde ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü İşte etkilenecek modeller
Otomotivde ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü! İşte etkilenecek modeller
15:19
Kuruluş Osman sonrası imaj değişikliği Burak Özçivit sakalına ve bıyığına veda etti
Kuruluş Osman sonrası imaj değişikliği! Burak Özçivit sakalına ve bıyığına veda etti
15:07
Pop yıldızı Christina Aguilera iç çamaşırını gösteren elbisesiyle galaya damga vurdu
Pop yıldızı Christina Aguilera iç çamaşırını gösteren elbisesiyle galaya damga vurdu
15:06
Çeşme tatilinde talihsiz kaza Ece Uslu ameliyat oldu
Çeşme tatilinde talihsiz kaza! Ece Uslu ameliyat oldu
14:59
Canlı yayında bir garip ’’yumurta pişirme’’ deneyi İzleyenler pek inanmadı
Canlı yayında bir garip ''yumurta pişirme'' deneyi! İzleyenler pek inanmadı
14:49
Havacılık tarihinde yeni sayfa: Potansiyeli çok yüksek
Havacılık tarihinde yeni sayfa: Potansiyeli çok yüksek
14:35
Hakan Çalhanoğlu transfer kararını resmen açıkladı
Hakan Çalhanoğlu transfer kararını resmen açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2025 11:17:41. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Gençler Arası Değişim Programı: Türk Kültürü ve Mutfak Deneyimleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.