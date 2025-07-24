Bursa\'da Gençler Arası Değişim Programı: Türk Kültürü ve Mutfak Deneyimleri

Gençler Arası Değişim Programı çerçevesinde yurt dışından Bursa'ya gelen 20 öğrenci, 10 gün boyunca belirlenen ailelerin yanında kalarak Türk kültürünü, örf ve adetlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Program kapsamında gençler, Türk mutfağının eşsiz tatlarını deneyimleyip, kültürel etkinliklere katıldı. Bursa'nın Gürsu ilçesinde bulunan Adrenalin Park'ta düzenlenen 'Yemek Workshopu', gençlerin en keyif aldığı etkinliklerden biri oldu. Workshopta öğrenciler, coğrafi tescilli Gürsu armudundan esinlenerek yapılan kurabiyeleri hazırladı. Önlüklerini giyip hamur yoğurarak marmelat koyan öğrenciler, armut şekli vermek için yoğun çaba sarf etti. Renkli anların yaşandığı etkinlikte, öğrenciler hem el becerilerini konuşturdu hem de bolca eğlendi. Pişirdikleri kurabiyeleri afiyetle yiyen öğrenciler, armut şeklindeki kurabiyeyi çok beğendiklerini belirtti. Lezzetli molanın ardından öğrenciler, 400 metre uzunluğundaki zipline parkurunda adrenalin dolu anlar yaşadı. Su bisikletiyle eğlenen gençler, ardından Bursa manzarasına karşı dinlenerek günün keyfini çıkardı.

Bu proje ile gençlere aile bağlarını güçlendirmeyi ve sorumluluk duygusu kazandırmayı amaçladıklarını söyleyen Gürsu Kadın Girişimi Üretim İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sümeyye Işık, "20 öğrencimize bölgemizin coğrafi işaretli ürünü deveci armudu şeklinde kurabiye yaptırıyoruz. Kooperatif ortaklarımız, öğrencilere kurabiye hamurunun nasıl yapıldığını, birlikte hamur yoğurarak gösterdiler. Ardından, kurabiyeye armut şekli verme aşamalarını, marmelatını, pişirme şeklini ve süresini uygulamalı olarak anlattılar. Bugün onlara anne kurabiyesinin nasıl yapıldığını öğretmiş olacağız" dedi.

Bu etkinliklerle gençlere geleneksel lezzetleri tanıtmayı hedeflediklerini belirten Türk Lions Kulüpleri Federasyonu Bursa GAD sorumlusu Nurgül Uslu, "Gençler Arası Değişim Programı, tüm dünyada gerçekleştirilen uluslararası bir programdır. Bu programdaki amacımız, karşılıklı olarak düzenlenen dünya kamplarında Türk gençleri ile farklı ülkelerden gelen gençlerin bir araya gelip kaynaşmaları ve güçlü bağlar kurmalarını sağlamaktır. Gürsu Belediyesi Kadın Kooperatifi ve HasTavuk ile ortak yürüttüğümüz bir proje kapsamında, gençlerimiz yemek etkinliğine katıldılar. Burada gençler, coğrafi işaretli deveci armudu şeklinde kurabiye yaparak Türk mutfağından bir tatlıyı hem tanımış hem de uygulamalı olarak öğrenmiş olacaklar" diye konuştu.

HasTavuk Kurumsal İletişim ve Halka İlişkiler Müdürü Bircan Özkan ise, "Dünyanın 20 farklı ülkesinden gençlerimiz şu anda burada. Brezilya'dan Hollanda'ya, Almanya'dan İtalya'ya, Danimarka'ya kadar pek çok ülkeden öğrencilerimizi misafir ediyoruz. Yaşları 17 ile 21 arasında değişen bu gençlerimizle amacımız; Türk kültürünü, örf ve adetlerimizi, Türk müziğini, sanatını ve mutfağını dünyaya tanıtmak. Her birinin, ülkelerine döndüklerinde gönüllü birer Türk tanıtım elçisi olmalarını hedefliyoruz. HasTavuk olarak geleceğimiz olan gençlere desteğimiz her zaman devam edecek" ifadelerini kullandı. - BURSA