Bursa'da Hıdırellez Coşkusu - Son Dakika
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Bursa'da Hıdırellez Coşkusu

Bursa'da düzenlenen Hıdırellez şenliklerinde binlerce vatandaş, baharın gelişini kutlamak için bir araya geldi. Etkinlikler müzik performansları, kortej yürüyüşleri ve çeşitli atölye çalışmalarıyla zenginleşti.

06.05.2025 17:36
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Bursa'da Hıdırellez şenliği

BURSA - Bursa'da düzenlenen Hıdırellez şenliklerinde binlerce vatandaş baharın gelişini büyük bir coşkuyla kutladı.

Baharın müjdecisi, bolluk ve bereketin sembolü olan Hıdırellez, Bursa'nın farklı noktalarında düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Orkestra Şube Müdürlüğü sanatçıları tarafından İznik ve Karacabey'de düzenlenen programlarda, vatandaşlar Hıdırellez'in coşkusunu doyasıya yaşadı. Şenlik çerçevesinde 6 Mayıs Salı günü Temenyeri Parkı'nda düzenlenecek programda Orkestra Şube Müdürlüğü sanatçıları Betül Bilgin, Deniz Tan, Elif Aydoğdu, Hüseyin Yirmibeş ve Serkan Gençer, 7 Mayıs Çarşamba günü Mustafakemalpaşa Adnan Menderes Meydanı'ndaki programda ise Aysun Taşçeşme ve Bahtiyar Özdemir sahne alarak şarkılarını Bursalılar için söyleyecek.

Kültürpark'ta düzenlenen Hıdırellez Şenliğine katılan binlerce vatandaş da baharın gelişini büyük bir heyecanla kutladı. Program, Atatürk Stadyumu Kütüphanesi önünden başlayıp Kültürpark Kükürtlü kapısına kadar devam eden kortej yürüyüşle başladı. Park içerisine kurulan stantlarda atölye etkinliklerine katılan her yaştan Bursalı, oyun alanları ve kostüm yarışmasında eğlenceli anlar yaşadı. Hıdırellez'in sembolü olan ateşten atlama etkinliğinde de renkli görüntüler ortaya çıktı.

Etkinlik alanını eşi Seden Bozbey ile birlikte ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, stantları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Günün anısına fidan diken Başkan Bozbey, kağıda yazdığı dileğini dilek ağacına kurdeleyle bağladı. Eşi Seden Bozbey ile birlikte ateşin üstünden de atlayan Başkan Bozbey, Hıdırellez coşkusunu doyasıya yaşadı. Kostüm yarışmasının kazananlarına ödüllerini veren Başkan Bozbey, Hıdırellez'in bu topraklarda yüzyıllardır kardeşçe yaşayanların ortak mirası olduğunu söyledi. Hıdırellez'i yaşatmanın geleceğe umutla bakmak demek olduğunu belirten Başkan Bozbey, "Bu güzel coğrafyanın ortak değerlerini hep birlikte koruyacağız. Tüm farklılıklarımızı yaşatarak güzel kentimizi hep birlikte yönetmeye ve büyütmeye devam edeceğiz. İnşallah tuttuğunuz dilekler gerçekleşir. Bizim en büyük dileğimiz, daha güçlü, daha mutlu, daha yeşil, daha yaşanabilir bir Bursa. Şenliği düzenlediğimiz Kültürpark da Bursa'nın merkezidir. Burada bir çoğumuzun hikayesi var. Kültürpark'ı eski işlevine kavuşturmak için etkinliklerimizi burada yapmaya başladık, yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Hıdırellez Şenliği, Aysun Taşçeşme ve Bahtiyar Özdemir konserinin ardından klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin sahne almasıyla devam etti. Çaldığı ezgilerle Bursalılara unutulmaz bir akşam yaşatan Hüsnü Şenlendirici, ünlü şarkıcıların sevilen şarkılarını da kendi tarzıyla seslendirdi. Klarnet performansıyla Bursalılardan büyük alkış alan Şenlendirici, Bursa'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Konserin sonunda Başkan Bozbey tarafından günün anısına Hüsnü Şenlendirici'ye plaket takdim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Hıdırellez Coşkusu - Son Dakika

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