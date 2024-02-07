Bursa'nın Nilüfer ilçesi sınırlarındaki bir inşaatın hafriyat kazısı nedeniyle Bilginler Caddesi'nin FSM Köprüsü yanından İzmir Yolu'na bağlantı kolunda meydana gelen çökme yaşanan bölgede çalışmalar başladı. Yolu trafiğe kapatan Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, öncelikle toprak kayması nedeniyle çökmenin yaşandığı istinat duvarının kaldırılması çalışmalarını başlattı.
Nilüfer ilçesinin güney kesiminden İzmir Yoluna bağlantı için yoğun olarak kullanılan Bilginler Caddesi'nin FSM Köprüsü yanından İzmir Yolu'na bağlantı kolunda dün gece çökme yaşandı. Kavşak kolunun hemen bitişindeki inşaat alanındaki temel kazasının yol açtığı çökmenin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hemen yolu trafiğe kapattı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da haberi alınca gece saatlerinde olay yerinde incelemelerde bulundu. Başkan Aktaş, öncelikle yol güvenliğinin sağlanmasının ardından da çalışmalara hemen başlanılması talimatını verdi.
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla çökme yaşanan yolda çalışmalara başladı. Öncelikle toprak kayması nedeniyle kayan istinat duvarları sökülürken, yolun bir an önce yeniden trafiğe açılması için bölgede hummalı bir çalışma sürdürülüyor. - BURSA
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Son Dakika › Yerel › Bursa'da İnşaat Çökmesi Sonrası Çalışmalar Başladı - Son Dakika
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