Bursa'da İnşaat Çökmesi Sonrası Çalışmalar Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursa'da İnşaat Çökmesi Sonrası Çalışmalar Başladı

Bursa\'da İnşaat Çökmesi Sonrası Çalışmalar Başladı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir inşaatın hafriyat kazısı nedeniyle meydana gelen çökme sonrası, Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalara başladı. İstinat duvarının kaldırılmasıyla başlayan çalışmalar, yolun yeniden trafiğe açılması için sürdürülüyor.

07.02.2024 13:52  Güncelleme: 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesi sınırlarındaki bir inşaatın hafriyat kazısı nedeniyle Bilginler Caddesi'nin FSM Köprüsü yanından İzmir Yolu'na bağlantı kolunda meydana gelen çökme yaşanan bölgede çalışmalar başladı. Yolu trafiğe kapatan Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, öncelikle toprak kayması nedeniyle çökmenin yaşandığı istinat duvarının kaldırılması çalışmalarını başlattı.

Nilüfer ilçesinin güney kesiminden İzmir Yoluna bağlantı için yoğun olarak kullanılan Bilginler Caddesi'nin FSM Köprüsü yanından İzmir Yolu'na bağlantı kolunda dün gece çökme yaşandı. Kavşak kolunun hemen bitişindeki inşaat alanındaki temel kazasının yol açtığı çökmenin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hemen yolu trafiğe kapattı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da haberi alınca gece saatlerinde olay yerinde incelemelerde bulundu. Başkan Aktaş, öncelikle yol güvenliğinin sağlanmasının ardından da çalışmalara hemen başlanılması talimatını verdi.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla çökme yaşanan yolda çalışmalara başladı. Öncelikle toprak kayması nedeniyle kayan istinat duvarları sökülürken, yolun bir an önce yeniden trafiğe açılması için bölgede hummalı bir çalışma sürdürülüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Bursa, Trafik, Belediye, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da İnşaat Çökmesi Sonrası Çalışmalar Başladı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2024 00:46:45. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da İnşaat Çökmesi Sonrası Çalışmalar Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement