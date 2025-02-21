Bursa'da Kar Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Bursa'da Kar Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiledi

Bursa\'da Kar Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiledi

Bursa'da etkili olan kar yağışı yolları kapattı, sürücüler zor durumda kaldı.

21.02.2025 10:05
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Bursa'da beklenen kar yağışı hızlı başladı. Kapanan yollar sebebiyle sürücüler, ters şeritten dönmek zorunda kaldı. Kar takılı olmayan araçlar mahsur kalırken sürücülerin bir çoğu araçlarını yol kenarlarına çekip yollarına yürüyerek devam etmek zorunda kaldı.

Meteoroloji tarafından beklenen kar yağışı, Bursa'da hızlı başladı. Saat 09.00 gibi başlayan kar yağışı, kısa sürede tuttu. Mudanya ilçesi ile Bursa'nın merkezi arasındaki yol, kar sebebiyle kapandı. Tepe Devrent bölgesini çıkamayan araçlar, aynı yoldan geri dönmek zorunda kaldı. Kar lastiği takılı olmayan araçların bir çoğu yolda kalırken sürücüleri araçlarını yol kenarlarına park edip yollarına yürüyerek devam etti. Sürücülerin zor anlar yaşadığı anlar cep telefonu kameralarına yansırken, bir yandan da tuzlama ekiplerinin bölgedeki çalışma yaptığı görüldü. Okulların Bursa Valiliği tarafından bir önce tatil edilmesi, trafikte yoğunluğu bir nebze de olsa önledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Kar Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

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