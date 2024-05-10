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Bursa'da muhtarlarla büyük buluşma

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 17 ilçede göreve seçilen muhtarlarla 'Talep Yönetim Uygulaması' eğitiminde buluştu. Başkan Bozbey, 'Muhtarlarımız sadece uçbeyi olarak kalmamalı. Katılımcı ve idari anlayışla kentin yönetimine de katkı sunmalı' dedi.

10.05.2024 13:45  Güncelleme: 13:57
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Bursa'da muhtarlarla büyük buluşma

BURSA - Göreve gelişinin ardından toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 17 ilçede göreve seçilen muhtarlarla 'Talep Yönetim Uygulaması' eğitiminde buluştu. Başkan Bozbey, "Muhtarlarımız sadece uçbeyi olarak kalmamalı. Katılımcı ve idari anlayışla kentin yönetimine de katkı sunmalı" dedi.

Son yerel seçimlerin ardından görevini sürdüren ve ilk kez seçilen muhtarlara yönelik Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Talep Yönetim Uygulaması' eğitimi verildi. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'ndeki programda, vatandaşların taleplerinin hızlıca karşılanması ve sorunlarına anında çözüm üretilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi yöneticileri tarafından muhtarlara bilgi verildi.

"Birlikte yapacağız ve birlikte sağlayacağız"

Eğitim toplantısında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, vatandaşların mahallelerinde güvenli ve huzurlu bir biçimde yaşamalarını sağlamanın önemli olduğunu söyledi. Kent yönetiminde muhtarların proje ve önerilerinin dikkate alınacağını belirten Başkan Mustafa Bozbey, "Muhtarlık hizmetleri çok önemli hizmetler. Muhtar, köyünün veya mahallenin her şeyidir. En ufak bir şey olduğunda muhtarın kapısı çalınır. Bir şey olduğunda 'Muhtar nerede?' derler. Muhtarlığın önemini fark etmeliyiz. Mahalle halkını yapacağımız iş ve onlara sunacağımız farklı hizmetlerle mutlu etmeliyiz. Bir taraftan da mahallede mutlu ve huzurlu, güven içerisinde yaşamalarını sağlamalıyız. Bunu birlikte yapacağız ve birlikte sağlayacağız. Onun için kol kola girmek ve beraberce omuz omuza hareket etmek gibi de bir sorumluluğumuz var" diye konuştu.

"Kentin yönetimine katkı sunmasını istiyoruz"

Muhtarların vatandaşlardan gelen talepleri daha hızlı sonuca ulaştırması için yeni bir uygulama hazırladıklarını ifade eden Başkan Bozbey, "Demokrasinin uçbeyleri muhtarlarımız sadece uçbeyi olarak kalmamalı. Katılımcı ve idari anlayışla kentin yönetimine de katkı sunmalı. Muhtarlarımızla direkt iletişim sağlamak için elektronik ortam hazırlıyoruz. Oturduğunuz yerden talebin nerede olduğunu, kime gittiğini, hangi süreçte olduğunu takip eder düzeyde bir program hazırlattırıyoruz. Yola çıkarken 'Bu kenti katılımcı bir anlayışla, bir kuruşunu dahi yanlış yere harcamadan kenti yönetmek istiyoruz ve yöneteceğiz' demiştik. Bu doğrultuda adımlarımızı atıyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Muhtarlarımız demokrasinin temel taşıdır' felsefesini oturtarak beş yıllık süreci bu doğrultuda sürdürmek istiyoruz. Hepimizin gülümseyeceği bir anlayışta hizmetlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, konuşmasının ardından yeni seçilen muhtarlara rozetlerini takdim etti.

Bursa\'da muhtarlarla büyük buluşma
Kaynak: İHA

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