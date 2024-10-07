Bursa\'da Seyyar Satıcılara ve Kaldırım İşgaline Denetim

Yerel

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Ulubatlı Hasan Bulvarı'ndaki seyyar satıcılar ile kaldırım işgali yapanlara yönelik denetim yaptı.

Özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerdeki seyyar satıcılar ile kaldırım işgali yapanlara yönelik şikayetlerin artması üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri denetim yaptı. Pazar günleri seyyar satıcıların bulunduğu Ulubatlı Hasan Bulvarı ve İstanbul Caddesi'nde denetim yapan ekipler, yayalara ait olan kaldırımlardaki işgali sone erdirdi. Gerekli önlemleri alan ekipler, denetimlerin bundan sonra artarak devam edeceğini bildirdi. - BURSA