Bursa'da Sigorta Acenteleri Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika
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Bursa'da Sigorta Acenteleri Kahvaltıda Buluştu

Bursa\'da Sigorta Acenteleri Kahvaltıda Buluştu
11.07.2025 19:22
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Bursa Sigorta Acenteleri Derneği, Ramada Otel'de kahvaltı organizasyonu düzenleyerek acenteleri bir araya getirdi.

Bursa'da faaliyet gösteren sigorta acenteleri, Bursa Sigorta Acenteleri Derneği'nin organizasyonuyla Ramada Otel'de kahvaltı organizasyonu ile bir araya geldi. Yoğun ilgi gören toplantıya derneğin geçmiş dönem başkanları ile Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu Başkanı Adnan Çelik de katıldı.

1959 yılında kurulan ve Türkiye'nin en eski sigorta acenteleri derneği olma özelliğini taşıyan Bursa Sigorta Acenteleri Derneği'nin, kuruluşundan bugüne kadar yürüttüğü faaliyetler ve Türk sigorta sektörüne katkıları toplantıda paylaşıldı.

Dernek Başkanı Levent Yılmaz, konuşmasında sigorta acenteliği mesleğinin geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu. Teknolojinin ve yapay zekanın etkisiyle dönüşen sigorta sektöründe, özellikle iklim değişikliği gibi küresel gelişmelerin acentelik mesleğine yansımalarına değindi. Acentelerin bu dönüşüme hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

Federasyon Başkanı Adnan Çelik ise Türkiye genelindeki sigorta acentesi dernekleriyle kurulan birlikteliğin güçlü bir yapı oluşturduğunu belirtti. Devlet kurumlarıyla uyum içinde çalışabilen bu yapının, sektörel sorunları en üst mercilere taşıyabilecek güçte olduğunu söyledi. Ayrıca federasyonun yaptığı anlaşmalarla dernek üyelerine sağlanan avantajların, hem maliyetleri düşürdüğünü hem de acentelerin hayatını kolaylaştırdığını belirtti.

Eski başkanlardan Kadir Canıtez de, "Ünal Mutlu, Zekir Seferler, Remzi Çalışkan, İrfan İriz, Esra Yüzel ve tüm emeği geçen yönetim kurulu arkadaşlarımız ile birlikte çok özverili güzel bir birliktelik ile başkanlığını yaptığım 1999 yılında Marmara depreminde elimizden geldiği kadar imkanlar dahilinde yardımlarımız çalışmalarımız oldu. Sigortacılık kanununun çıkmasında tüm arkadaşlarımız ile Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde kendi imkanlarımız ile zaman ayırıp toplantılara katıldık. Sigortacılık kanunumuz çıktı, tabi ki yine acentelerimizin bir çok sıkıntıları var inşallah bundan sonrada federasyon başkanımız Adnan Çelik ve Bursad Başkanı Levent Yılmaz ve yönetim kurulu arkadaşlarımızın özverili çalışmaları ile bu sorunların kısa sürede aşılacağını temenni ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Sigorta Acenteleri Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika

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